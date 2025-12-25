Эммануэль Макрон в Абу Даби, столице ОАЭ сделал громкое заявление о строительстве нового авианосца.

Президент устроил рождественский ужин для более чем 900 французских военнослужащих. Французские военные имеют значительное присутствие в ОАЭ: фрегат, авиация и солдаты выполняют свою миссию в этом стратегически важном регионе.

Во время торжественной части мероприятия Макрон спел вместе с военными Марсельезу и сделал громкое заявление о строительстве нового авианосца, который заменит «Шарль де Голль».

«Мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, особенно на море. Именно поэтому, в соответствии с двумя последними законами о ядерном программировании и после тщательного и внимательного анализа, я решил оснастить Францию новым авианосцем», — заявил глава французского государства во время традиционного рождественского празднования с войсками.

Новый авианосец, который уже называют «плавучим монстром» будет введен в строй в 2038 году. Благодаря своим впечатляющим размерам — 310 метров в длину и водоизмещением 80 000 тонн — он значительно превзойдет «Шарль де Голль». Это позволит разместить экипаж из 2000 моряков и до 30 истребителей.

Стоимость авианосца будет столь же впечатляющей. По предварительным оценкам, он обойдется Франции как минимум в 5 миллиардов евро и до 10 миллиардов евро.

Столь высокая стоимость объясняется передовыми технологиями, которые будут в нем использованы. Такими как электромагнитная катапультная система EMALS, которая почти вдвое увеличит количество вылетов по сравнению с авианосцем «Шарль де Голль», а также ракеты вертикального пуска Aster, системы ближнего боя, включая дистанционно управляемую артиллерию, и радар Thales Sea Fire, способный отслеживать до 1000 целей одновременно.

Авианосец будет иметь полетную палубу площадью 17 200 м² по сравнению с 12 000 м² у своего предшественника и ангар площадью 4500 м², что на 1000 м² больше, чем у «Шарль де Голль». Движущей силой станут два ядерных реактора К22, позволяющие развивать скорость около 50 км/ч.

Первые работы по резке стали запланированы примерно на 2031 год в Сен-Назере, строительство растянется на четыре-пять лет, после чего последуют ходовые испытания. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2038 году.