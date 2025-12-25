Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый авианосец обойдется Франции в 5-10 миллиардов евро и 13 лет строительства 0 2255

В мире
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гигант океанов обеспечит Пятой Республике глобальный статус.

Гигант океанов обеспечит Пятой Республике глобальный статус.

На корабле будет впервые применена электромагнитная катапультная система.

Эммануэль Макрон в Абу Даби, столице ОАЭ сделал громкое заявление о строительстве нового авианосца.

Президент устроил рождественский ужин для более чем 900 французских военнослужащих. Французские военные имеют значительное присутствие в ОАЭ: фрегат, авиация и солдаты выполняют свою миссию в этом стратегически важном регионе.

Во время торжественной части мероприятия Макрон спел вместе с военными Марсельезу и сделал громкое заявление о строительстве нового авианосца, который заменит «Шарль де Голль».

«Мы должны быть сильными, чтобы нас боялись, особенно на море. Именно поэтому, в соответствии с двумя последними законами о ядерном программировании и после тщательного и внимательного анализа, я решил оснастить Францию новым авианосцем», — заявил глава французского государства во время традиционного рождественского празднования с войсками.

Новый авианосец, который уже называют «плавучим монстром» будет введен в строй в 2038 году. Благодаря своим впечатляющим размерам — 310 метров в длину и водоизмещением 80 000 тонн — он значительно превзойдет «Шарль де Голль». Это позволит разместить экипаж из 2000 моряков и до 30 истребителей.

Стоимость авианосца будет столь же впечатляющей. По предварительным оценкам, он обойдется Франции как минимум в 5 миллиардов евро и до 10 миллиардов евро.

Столь высокая стоимость объясняется передовыми технологиями, которые будут в нем использованы. Такими как электромагнитная катапультная система EMALS, которая почти вдвое увеличит количество вылетов по сравнению с авианосцем «Шарль де Голль», а также ракеты вертикального пуска Aster, системы ближнего боя, включая дистанционно управляемую артиллерию, и радар Thales Sea Fire, способный отслеживать до 1000 целей одновременно.

Авианосец будет иметь полетную палубу площадью 17 200 м² по сравнению с 12 000 м² у своего предшественника и ангар площадью 4500 м², что на 1000 м² больше, чем у «Шарль де Голль». Движущей силой станут два ядерных реактора К22, позволяющие развивать скорость около 50 км/ч.

Первые работы по резке стали запланированы примерно на 2031 год в Сен-Назере, строительство растянется на четыре-пять лет, после чего последуют ходовые испытания. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2038 году.

Читайте нас также:
#Франция #ОАЭ #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Около 300 тысяч человек призовут на военную службу в Польше
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятна от пищи и напитков?
Дом и сад
Изображение к статье: Способы применения корок лимона и мандарина в повседневной жизни
Дом и сад
Изображение к статье: В результате взрыва газа в Торнякалнсе погибли два человека
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео