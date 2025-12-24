Baltijas balss logotype
«Чтоб он сдох!»: рождественское обращение президента к народу Украины 2 3635

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Источник фото: офис президента Украины

Источник фото: офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рождественском поздравлении заявил, что все украинцы в этот день загадывают одно желание: «Щоби він сконав» («Чтоб он скончался» или «Чтоб он сдох»).

Чьей именно смерти желают украинцы, президент не уточнил. Украинские телеграм-каналы предполагают, что он имел в виду Путина.

Также он назвал россиян «безбожниками», которые не имеют «ничего общего с христианством и чем-то человеческим» из-за ударов по Украине.

В рождественском поздравлении, опубликованном на сайте Президента вечером 24 декабря 2025 года, Владимир Зеленский также заявил о единстве украинцев, сообщив, что страна празднует Рождество одновременно, «как одна большая семья».

«Украинцы сегодня вместе. Отмечают Рождество в одну дату, как одна большая семья», – говорится в обращении Зеленского.

Он сообщил, что Сочельник – «это уникальное время, имеющее особый дух, свою особую магию», когда семьи собираются за одним столом. Но затем Зеленский предупредил, что Россия «все это стремится у нас забрать».

В то же время, по словам Зеленского, РФ не способна «разбомбить украинское сердце, нашу веру друг в друга и это наше единство».

Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го декабря

    «безбожниками», которые не имеют «ничего общего с христианством и чем-то человеческим» -- Я думаю, что не следует иудею рассуждать о христианстве!

    13
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го декабря

    жи добанд ера-на утилизацию

    27
    4

