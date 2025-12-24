Baltijas balss logotype
В Латвии возросла популярность имён Адам и Ева 1 183

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии возросла популярность имён Адам и Ева
ФОТО: pixabay

За шесть лет — с середины 2019 года до 1 июля текущего года — в Латвии увеличилась популярность имён Ева (Ieva) и Адам (Ādams), свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Адам и Ева в христианском мире известны как первые люди, созданные Богом. В Латвии их именины отмечаются 24 декабря.

Согласно информации УДГМ, в июле 2019 года в Латвии было 280 человек, для которых Адам был первым или единственным именем, а также 12 человек, для которых это имя было вторым или третьим.

К 1 июля 2025 года в Латвии было зарегистрировано 374 человека с именем Адам как первым или единственным, и ещё 89 человек с этим именем в качестве второго или третьего.

Что касается имени Ева, то 1 июля 2019 года в Латвии было 9860 женщин, для которых Ева была первым или единственным именем, и 153 женщины, у которых это имя было вторым или третьим.

К 1 июля 2025 года число женщин с именем Ева как первым или единственным увеличилось до 9984, а число женщин, у которых оно является вторым или третьим, составило 156.

#Латвия #демография #культура #традиции #имена #статистика
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    Адам, на иврите - мужчина, Ева - жизнь! Значить численность евреев в Латвии растёт.
    И это хорошо. Чем больше евреев с стране, тем богаче любое государство! Например, 90% банкиров мире - евреи!

    2
    0

