Левитс предупреждает, что доля латышей в стране слишком мала, чтобы допускать ошибки.

Эгил Левитс подчеркивает, что латыши в своем государстве составляют лишь немногим более 60%, и этот хрупкий баланс нельзя подвергать угрозе необдуманным ввозом рабочей силы. Он призывает ввести селективную иммиграционную политику с четкими критериями.

«И сразу нужно сказать — не из стран, где популярен русский язык», — категоричен Левитс. Вместо этого он предлагает обратить внимание на страны с христианской культурой, например на регион Латинской Америки, приводя в пример Ирландию, где успешно интегрируются приезжие из Бразилии.

Однако наилучшим решением, по мнению экс-президента, было бы следование японской модели. Столкнувшись с сокращением численности населения, Япония сказала миграции «нет», вместо этого выбрав адаптацию экономической системы — повышение производительности и внедрение технологии, чтобы сохранить высокий уровень жизни даже при меньшем количестве людей.

Несмотря на критику нынешних властей ЛР, Эгилс Левитс смотрит в будущее оптимистично. Он признает, что латышам присуща национальная особенность — желание немного поныть и считать, что у нас все хуже всего.

«На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо. Конечно, мы сами считаем, что у нас дела обстоят очень плохо, но это не так», — резюмирует экс-президент, выражая уверенность, что в критические моменты латвийское общество способно принимать правильные и государственные решения. Поэтому ситуацию в стране в 2035 году он оценивает позитивно.