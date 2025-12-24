Baltijas balss logotype
Экс-президент Левитс предложил завозить в Латвию неговорящих по-русски бразильцев 11 4901

Наша Латвия
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экс-президент Левитс предложил завозить в Латвию неговорящих по-русски бразильцев

Бывший президент Латвии Эгил Левитс в интервью Андрею Пантелееву в цикле бесед «Латвия 2035» обозначает жесткие красные линии в иммиграционной политике Латвии, пишет Открыто.lv.

Левитс предупреждает, что доля латышей в стране слишком мала, чтобы допускать ошибки.

Эгил Левитс подчеркивает, что латыши в своем государстве составляют лишь немногим более 60%, и этот хрупкий баланс нельзя подвергать угрозе необдуманным ввозом рабочей силы. Он призывает ввести селективную иммиграционную политику с четкими критериями.

«И сразу нужно сказать — не из стран, где популярен русский язык», — категоричен Левитс. Вместо этого он предлагает обратить внимание на страны с христианской культурой, например на регион Латинской Америки, приводя в пример Ирландию, где успешно интегрируются приезжие из Бразилии.

Однако наилучшим решением, по мнению экс-президента, было бы следование японской модели. Столкнувшись с сокращением численности населения, Япония сказала миграции «нет», вместо этого выбрав адаптацию экономической системы — повышение производительности и внедрение технологии, чтобы сохранить высокий уровень жизни даже при меньшем количестве людей.

Несмотря на критику нынешних властей ЛР, Эгилс Левитс смотрит в будущее оптимистично. Он признает, что латышам присуща национальная особенность — желание немного поныть и считать, что у нас все хуже всего.

«На фоне Европы мы выглядим вполне неплохо. Конечно, мы сами считаем, что у нас дела обстоят очень плохо, но это не так», — резюмирует экс-президент, выражая уверенность, что в критические моменты латвийское общество способно принимать правильные и государственные решения. Поэтому ситуацию в стране в 2035 году он оценивает позитивно.

#Япония #Латвия #миграция #культура #Латинская Америка #экономика #политика
(11)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го декабря

    Официальный язык Бразилии – португальский, и на нем разговаривает все население. Но в этой стране можно услышать до 170 языковых диалектов, на которых общаются аборигены и иммигранты:

    французский;
английский;
нидерландский;
испанский.

    Так что у латышей есть шикарный выбор на каком языке они будут общаться с ново прибывающими!

    1
    1
  • свп
    сила в правде
    25-го декабря

    Для тех латышей, кто естесствено необразован. Население бразилии - 220 миллионов человек. Это в 122 раза больше, чем население Бедных носителей какого-то непонятного, для бразильцев диалекта. Как вы думаете? чаты, форумы, просто месенджеры бразильцев, которые мощнее в 122 раза заставят их внезапно изучать лат язык и пытаться в латышских пустых форумах искать им нужные ответы - это заставит латышию процветать? Я думаю, что каждый уважающий себя представитель бразилии - будет пользоваться своим языком и возможностями . что это значит? Латвийский деятель опять соврал для своих латышей. Враньё - визитная карточка латвии

    12
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го декабря

    И вообще в гибели Титаника виноваты: - Шкипер, Боцман, Мичман, Лоцман, Штурман, Флагман, а главное Айсберг! А также, их непосредственные подельники Шлагбаум, Шуцман и Поцман!

    7
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    25-го декабря

    вот этих которые на картинке надо обязательно сюда завезти ! пусть устроят нам шоу ! потанцуем !

    33
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    25-го декабря

    молодец ! умница ! значит и украинцев нельзя в латвию завозить ! они тоже знают русский язык ! а русские понимают украинский ! это большая угроза национальной безопасности ! беженцы из африки и афганистана тоже не знают русского языка но мы же их не пускаем сюда ! почему ? одних будем завозить а других отправлять обратно в белоруссию ? чем бразильцы лучше сирийцев или афганцев ? устроят они нам тут карнавал !!!

    29
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    Это значит "завозить"? Что для Левита люди, это просто скот?

    45
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    24-го декабря

    Затчем,не надо.Ладно,хватит.Всех с Рождеством!Very Merry Christmas!

    18
    2
  • JB
    Janis Berzin
    24-го декабря

    Максимум на что может рассчитывать этот обрезанный нацистский пудель это гастарбайтеры из Бангладеша, Индии, Пакистана. Учи хинди, бенгальский, урду Эгил из колена Левитов.

    84
    2
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    Следующим выступит у Пантелеева Коэнс и расскажет ,что не мешало бы русских во́обще выдавить из страны,а потом придет Витенбергс,а за ним.... Как зае...ла вся эта нацистская крипта,а уж Левита латыши ненавидят лютой ненавистью ,понимая кто он и зачем здесь...🔯😈👽

    114
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    Даже этот дебил спустя год общения с русскими понял, что такое "иди на..., уёжик". А ведь бразильцы в большинстве своём намного умнее Левитса...

    104
    1
  • Е
    Ехидный
    24-го декабря

    и этот дебил был у нас президентом ???? с такими олигофренами у Латвии нет будущего !!!

    137
    1
Читать все комментарии

Видео