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Командующий НВС: в случае перемирия РФ может перегруппировать силы чтобы угрожать Балтии 5 927

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
LETA
Командующий НВС: в случае перемирия РФ может перегруппировать силы чтобы угрожать Балтии
ФОТО: LETA

Россия даже перемирие в войне в Украине представит как свою победу, и это вызывает обеспокоенность в связи с возможной перегруппировкой сил и угрозой балтийскому региону, сказал в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

По его мнению, если переговоры закончатся соглашением о перемирии, то Россия, безусловно, получит возможность реорганизоваться. С наступлением перемирия большинство военнослужащих, возможно, придется демобилизовать, но часть обязательно будет оставлена на территории Украины. Остальные вернутся в свои подразделения, и их численность у границ Балтии станет больше, чем была до 2022 года, отметил Пуданс.

"Вопрос, что произойдет дальше. Возможно, Россия продолжит считать, что добилась успеха, а Запад слаб, будет и далее демонстрировать свою уверенность в том, что она сильнее и может причинить вред Западу и подорвать единство НАТО. Если смотреть на географический аспект, то направлений всего несколько - на Кавказ и на запад", - подчеркнул Пуданс.

Молдова также является объектом интересов для России, а посередине по-прежнему остается Украина: ее западная часть все еще не оккупирована, поэтому недоступна для России в наземных операциях, и классическая военная операция в этом направлении невозможна, подчеркнул командующий НВС.

В свою очередь границы стран Балтии являются потенциальном направлением, где Россия может попытаться доказать свое превосходство уже в прямой конфронтации с НАТО, хотя бы для того, чтобы проверить, какой будет реакция альянса на неожиданное вторжение, сказал Пуданс.

Он согласен с тем, что после восстановления сил у России будут возможности для более широкого наступления. "Тут мы мало что можем сделать, но можем использовать свои возможности. [...] Поэтому мы развиваем свои военный потенциал, усиливаем коллективную обороноспособность с союзниками по НАТО, демонстрируя, что мы не одни, а также укрепляем наше общество", - подчеркнул командующий НВС.

При этом Пуданс отметил, что широкомасштабное конвенциональное нападение невозможно, так как у России "есть желание", но нет таких ресурсов.

Он напомнил, что в ходе учений "Намейс" последние восемь лет НВС отрабатывает различные сценарии - и классической военной угрозы, и гибридной. Важно также, что в последние годы не одна Латвия готовится к таким сценариям. В учениях участвуют учреждения государственной безопасности, полиция, погранохрана и гражданские структуры - самоуправления, государственные учреждения, жители, предприятия.

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#латвия-россия #нвс #угроза
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(5)
  • VS
    Vad Sorry
    14-го апреля

    Да да, нельзя на Украине конфликт заканчивать, все сразу танки ринуться к границам Латвии, тут столько торфа , Аир Балтик, Мосты , такие проекты Путин только и начал с Украины чтобы в эти выгодные проекты уложиться:)) даже Трамп про каналы шутил ему срочно нужен торф, даже разведка в болоте потонула, тут же всё понятно

    10
    1
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    14-го апреля

    И вдруг, внезапно, мнения защитников нации и национальных устоев разделилось. Те, кто уже успел достроить хутарок в Испании предлагают сражаться с "соседом" до последнего бойца, до последнего патрона ! А те, кто ещё не успел натырить денех, предлагают резко поднять налоги ))))

    12
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го апреля

    Следующий шаг - выпрыгнуть из окна с криком "Русские идут!". Пусть только не забудет этаж повыше выбрать - а то выпадет, русские не придут, а ему на инвалидном кресле мучиться.

    26
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го апреля

    с 2026 и начнется в Прибалтике. все кто уехал, повезло. с Украиной сейчас разберутся, потом Прибалтика, Молдавия

    14
    10
  • JB
    Janis Berzin
    14-го апреля

    "широкомасштабное конвенциональное нападение невозможно, так как у России "есть желание", но нет таких ресурсов" - желание чего? Снова продавать ресурсы в ЕС и для этого надо напасть на НАТО? Великий стратег и командующий НВС определяет планы противника желаниями и эмоциями или просто запугивает население?

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