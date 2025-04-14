Командующий НВС: в случае перемирия РФ может перегруппировать силы чтобы угрожать Балтии

Россия даже перемирие в войне в Украине представит как свою победу, и это вызывает обеспокоенность в связи с возможной перегруппировкой сил и угрозой балтийскому региону, сказал в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданс.

По его мнению, если переговоры закончатся соглашением о перемирии, то Россия, безусловно, получит возможность реорганизоваться. С наступлением перемирия большинство военнослужащих, возможно, придется демобилизовать, но часть обязательно будет оставлена на территории Украины. Остальные вернутся в свои подразделения, и их численность у границ Балтии станет больше, чем была до 2022 года, отметил Пуданс.

"Вопрос, что произойдет дальше. Возможно, Россия продолжит считать, что добилась успеха, а Запад слаб, будет и далее демонстрировать свою уверенность в том, что она сильнее и может причинить вред Западу и подорвать единство НАТО. Если смотреть на географический аспект, то направлений всего несколько - на Кавказ и на запад", - подчеркнул Пуданс.

Молдова также является объектом интересов для России, а посередине по-прежнему остается Украина: ее западная часть все еще не оккупирована, поэтому недоступна для России в наземных операциях, и классическая военная операция в этом направлении невозможна, подчеркнул командующий НВС.

В свою очередь границы стран Балтии являются потенциальном направлением, где Россия может попытаться доказать свое превосходство уже в прямой конфронтации с НАТО, хотя бы для того, чтобы проверить, какой будет реакция альянса на неожиданное вторжение, сказал Пуданс.

Он согласен с тем, что после восстановления сил у России будут возможности для более широкого наступления. "Тут мы мало что можем сделать, но можем использовать свои возможности. [...] Поэтому мы развиваем свои военный потенциал, усиливаем коллективную обороноспособность с союзниками по НАТО, демонстрируя, что мы не одни, а также укрепляем наше общество", - подчеркнул командующий НВС.

При этом Пуданс отметил, что широкомасштабное конвенциональное нападение невозможно, так как у России "есть желание", но нет таких ресурсов.

Он напомнил, что в ходе учений "Намейс" последние восемь лет НВС отрабатывает различные сценарии - и классической военной угрозы, и гибридной. Важно также, что в последние годы не одна Латвия готовится к таким сценариям. В учениях участвуют учреждения государственной безопасности, полиция, погранохрана и гражданские структуры - самоуправления, государственные учреждения, жители, предприятия.