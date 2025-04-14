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Может пора признать, что введение 2-го пенсионного уровня было ошибкой, и начать сначала? 5 1958

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2025
pietiek.com
Может пора признать, что введение 2-го пенсионного уровня было ошибкой, и начать сначала?

Банк Латвии и глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма были вынуждены признать проблемы с доходностью 2-го пенсионного уровня, пишет Айварс Стракшас на портале Pietiek.

К сожалению, вместо того, чтобы сделать 2-й пенсионный уровень добровольным, рекомендуется "сделать механизмы изъятия пенсий более гибкими". В общем, косметическая заплатка на покалеченную схему.

Я уже достаточно писал о том, почему инвестирование в спекулятивные рынки рискованно и не может даже превзойти инфляцию по доходности в долгосрочной перспективе, и не буду повторять это здесь. На этот раз я хочу сосредоточиться на влиянии на национальную экономику.

Если бы второй уровень пенсий не был введен, эти миллиарды остались бы в Латвии и согревали бы нашу экономику. Наши затраты на рабочую силу были бы гораздо более конкурентоспособными, а зарплаты - выше.

Не стоит забывать, что в настоящее время 6 % от заработной платы принудительно отчисляется на второй уровень пенсий.

Точно так же, если бы не расходы на второй пенсионный уровень, Латвия была бы гораздо более привлекательной с точки зрения инвестиций. Возможно, в стране было бы на один завод больше, и некоторые из тех, кто покидает страну, нашли бы здесь работу.

Аналогично, расходы на государственное управление в виде зарплат могли бы быть на 6 % ниже, а налоговые поступления - выше.

Сейчас Латвия стала дорогой страной, и основной причиной этого является высокая стоимость рабочей силы, которой можно было бы избежать.

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#пенсионный уровень #мнение эксперта
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(5)
  • 15-го апреля

    Да нормально идет все со вторым уровнем.Главное правильно выбирать .Один финансовый кризис не показатель,что всё плохо. А плохо со 2-м уровнем,потому что власть не соблюдает собственно принятые законы и постоянно лезет в карман пенсионеров и будущих пенсионеров.Не буду писать фамилии,но если бы господа не крали проценты денег граждан,то во 2-й уровень давно бы отчислялось бы 10% и было бы нормально с деньгами.

    5
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го апреля

    Кругом, во всех структурах государственной власти сидит коррумпированная, хуторская родня. Абсолютно безграмотная, но страшно жадная до денег из государственной казны и "работающая" якобы на удалении, а на самом деле, просто сидящая на многотысячных окладах и ни фуя не делающая годами.

    14
    2
  • С
    Сарказм
    14-го апреля

    Боже, это каким интелелктуальным параолимпийцем писано-то? Что не фраза, то чушь еще фееричнее и безграмотнее, чем в предыдущем перле, недаром не подписано. Что же до сути, то единственной альтернативой 2 уровню является первый, т.е. пенсия, основанная на солидарности поколений, порядок, при котором теоретически нынешнее поколение работников содержит современных пенсионеров, а их потом будут содержать их же дети. Модель категорически не рабочая и по демографическим и по экономическим причинам и на ппрактике приводит к тому, что все пенсионные отчисления присваиваются и прожираются государством сегодня, которое взамен обязуется в будущем выделять какую-то часть бюджета для выплаты пенсий сегодняшним налогоплательщикам. При этом оно может как определять размер пенсий (т.е. регулировать размер пенсий в выгдную для себя сторону), так и тупо отказаться от своих обязательств, мол, денег нет, все ушло на войну, дворцы для царя, борьбу за мир и другие столь же нужные вещи, ну а вы держитесь, после чего пенсики начинают клясть судьбу и проклятых воров, роясь по мусорникам.

    14
    3
  • 14-го апреля

    это говорит о том что страной управляют дилетанты не способные смотреть на пару шагов вперёд, и это во многих отраслях наблюдается

    30
    2
  • JB
    Janis Berzin
    14-го апреля

    2-й пенсионный уровень в первую очередь работает на прибыль финансовых спекулянтов, управляющих пенсионными фондами, и создавался для них.

    49
    2
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