Может пора признать, что введение 2-го пенсионного уровня было ошибкой, и начать сначала?

Банк Латвии и глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма были вынуждены признать проблемы с доходностью 2-го пенсионного уровня, пишет Айварс Стракшас на портале Pietiek.

К сожалению, вместо того, чтобы сделать 2-й пенсионный уровень добровольным, рекомендуется "сделать механизмы изъятия пенсий более гибкими". В общем, косметическая заплатка на покалеченную схему.

Я уже достаточно писал о том, почему инвестирование в спекулятивные рынки рискованно и не может даже превзойти инфляцию по доходности в долгосрочной перспективе, и не буду повторять это здесь. На этот раз я хочу сосредоточиться на влиянии на национальную экономику.

Если бы второй уровень пенсий не был введен, эти миллиарды остались бы в Латвии и согревали бы нашу экономику. Наши затраты на рабочую силу были бы гораздо более конкурентоспособными, а зарплаты - выше.

Не стоит забывать, что в настоящее время 6 % от заработной платы принудительно отчисляется на второй уровень пенсий.

Точно так же, если бы не расходы на второй пенсионный уровень, Латвия была бы гораздо более привлекательной с точки зрения инвестиций. Возможно, в стране было бы на один завод больше, и некоторые из тех, кто покидает страну, нашли бы здесь работу.

Аналогично, расходы на государственное управление в виде зарплат могли бы быть на 6 % ниже, а налоговые поступления - выше.

Сейчас Латвия стала дорогой страной, и основной причиной этого является высокая стоимость рабочей силы, которой можно было бы избежать.