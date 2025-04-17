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Это плохо или хорошо? Чиновники от культуры пытаются осознать образ нового рижанина 2 2156

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Это плохо или хорошо? Чиновники от культуры пытаются осознать образ нового рижанина
ФОТО: LETA

Латвийское государственное Нацуправление по охране культурного наследия (НУОКН) соберется, чтобы о(б)судить скульптуру мужчины, водруженную на здание в стиле рижского модерна на улице Элизабетес, сообщила представительница управления Линда Зонне-Зумберга.

Действительно, на здании по адресу Элизабетес 10b в Риге, у одного из балконов, владелец помещения разместил скульптуру Айгара Бикше под названием «Доброе утро!» — отполированную металлическую статую мужчины.

Как сообщил сам Бикше, здание в стиле югендстиль по проекту Михаила Эйзенштейна «обрело нового обитателя — на легендарный балкон вышел экспрессивный мужчина, который широким жестом и восклицанием "Доброе утро!" приветствует как рижан, так и многочисленных гостей города».

По его словам, это образ нового и вечного рижанина.

Теперь специалисты НУОКН будут оценивать, насколько уместна такая художественная композиция на охраняемом архитектурном памятнике.

Главная проблема, похоже в том, что, Бикше установил скульптуру без согласований с чиновниками.

В свою очередь НУОКН на этой неделе столкнулось с повышенным интересом со стороны жителей: их волнует, допустимо ли устанавливать такие объекты, как скульптура Бикше, на балконах зданий в историческом центре Риги.

По словам представительницы НУОКН Линды Зонне-Зумберги, в данный момент ведётся общение с инициаторами установки, поскольку для всесторонней оценки необходимо понять исходную задумку — на какой срок планировалось размещение объекта и какова его цель.

После получения необходимой информации специалисты НУОКН, в сотрудничестве с экспертами Департамента развития города Риги, проведут оценку и примут решение о дальнейших действиях.

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#архитектура #творчество
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Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го апреля

    Нового рижанина в первую очередь отличает смуглая кожа его лица и абсолютное нежелание учить государственный язык.

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  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го апреля

    Образ нового рижанина, это работники Болт и Воли.

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