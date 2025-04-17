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Самолет Зеленского переделали в Литве и обслужили в Эстонии 1 4148

Техно
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Самолет Зеленского переделали в Литве и обслужили в Эстонии

Самолет президента Украины Владимира Зеленского Airbus A319 Corporate Jet проходит техническое обслуживание в Эстонии в местной компании Magnetic MRO. А реконструировали его в Литве.

Когда самолет главы украинского государства впервые посетил Эстонию, генеральный директор Magnetic Group Ристо Мяэотс обратился к правительству Эстонии с просьбой опубликовать пресс-релиз по этому поводу, но те отказались, пишет Postimees.

«Дело в том, что это, вероятно, не последний раз, и они не хотят об этом говорить», — сказал Мяэотс, подчеркнув, что это был вполне осознанный основанный на доверии выбор со стороны украинцев.

Помимо самолета Зеленского, Magnetic MRO, отвечает за исправность самолетов Austrian Airlines, Scandinavian Airlines System, Lufthansa и других крупных авиакомпаний.

Полтора года назад украинский борт номер 1 некоторое время простоял в Литве, где компания J & C Aero провела масштабную реконструкцию салона авиалайнера президента Украины.

Как сообщала тогда пресс-служба компании, в салоне заменили тканевое покрытие, представительские сиденья, диваны, внутреннее покрытие, ковры, ламинат и другие части салона. 

Также литовцы изменили конструкцию для интеграции новой системы развлечений в полете и модернизации системы управления салоном самолета.

Обновленные элементы кабины были изготовлены собственной компанией J&C Aero, а монтажные и ремонтные работы были выполнены Magnetic MRO в Таллинском аэропорту в соответствии с инструкциями литовцев.

Отмечается, что Airbus A319 CJ президента Украины входит в парк государственного авиационного предприятия "Украина".

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го апреля

    Главное, не жмитесь там на размер отделения для кокоса. Бубочка любит по ноздре потужно зарядить.

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