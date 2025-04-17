Baltijas balss logotype

В Литве мужчинам разрешили жениться на мужчинах, а женщинам выходить замуж за женщин 3 939

В мире
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
В Литве мужчинам разрешили жениться на мужчинах, а женщинам выходить замуж за женщин

Конституционный суд Литвы разрешил однополые партнерства, сообщила его судья Дайва Петрилайте.

По ее словам, парламент обязали принять соответствующий закон, а пока люди смогут зарегистрировать партнерство в индивидуальном порядке через суд.

Она заявила, что Конституционный суд не установил никаких значимых для Конституции причин, которые позволяют заключать партнерство только между людьми разных полов.

Парламент в течение 24 лет не смог принять закон о партнерстве. По словам судьи, это нельзя назвать разумным сроком.

Читайте нас также:
#литва #однополые браки
2
0
0
14
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го апреля

    Плодитесь и размножайтесь, как грицца 🤣

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го апреля

    Очередная провокация от ВВ! ТОЛЬКО В индивидуальном порядке и через СУД. Вот в чем смысл материала, а не "разрешили". Сначала будут в суде доказывать что они педерасты. Это мерзко, но справедливо.

    5
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го апреля

    Какая разница, как вырождаться.

    7
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 286
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 787
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 443
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 374

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 4
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 38
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 49
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 55
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 57
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 66
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 4
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 38
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео