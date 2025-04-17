В Литве мужчинам разрешили жениться на мужчинах, а женщинам выходить замуж за женщин

Конституционный суд Литвы разрешил однополые партнерства, сообщила его судья Дайва Петрилайте.
По ее словам, парламент обязали принять соответствующий закон, а пока люди смогут зарегистрировать партнерство в индивидуальном порядке через суд.
Она заявила, что Конституционный суд не установил никаких значимых для Конституции причин, которые позволяют заключать партнерство только между людьми разных полов.
Парламент в течение 24 лет не смог принять закон о партнерстве. По словам судьи, это нельзя назвать разумным сроком.
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