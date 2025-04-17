В Литве мужчинам разрешили жениться на мужчинах, а женщинам выходить замуж за женщин

По ее словам, парламент обязали принять соответствующий закон, а пока люди смогут зарегистрировать партнерство в индивидуальном порядке через суд.

Она заявила, что Конституционный суд не установил никаких значимых для Конституции причин, которые позволяют заключать партнерство только между людьми разных полов.

Парламент в течение 24 лет не смог принять закон о партнерстве. По словам судьи, это нельзя назвать разумным сроком.