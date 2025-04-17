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Где сабля, там и кобура: Минобороны закупает парадные и музыкальные ремни 6 1601

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2025
BB.LV
Где сабля, там и кобура: Минобороны закупает парадные и музыкальные ремни
ФОТО: LETA

В ближайшие годы Министерство обороны (МО) может потратить 762 840 евро на сумки, ремни для парадной и концертной формы.

Сумки будут предназначены для хранения и транспортировки документов при выполнении учебных и тактических задач в полевых условиях, а также в повседневной жизни. В них можно будет разместить предметы, необходимые для навигации, патрулирования, организации обучения, координации и других функций, в том числе управленческих, включая письменные принадлежности, карту, заметки или другие документы.

Планируемое количество закупок за четыре года — до 5000 единиц, но общая максимальная сумма контракта составляет 412 500 евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Максимальный объем планируемого контракта не предусматривает его использование в полном объеме, а только в соответствии с приказом Национальных вооруженных сил (НВС) по необходимому количеству.

Кожаный ремень с плечевой кобурой является частью парадной формы. Он имеет церемониальное и символическое значение. Планируется единовременная закупка 300 штук на максимально запланированную сумму — до 30 150 евро с учетом НДС, тогда как планируемый объем закупки кожаных ремней на четыре года составляет до 2 300 единиц, а максимальная запланированная сумма контракта — 310 500 евро с учетом НДС, сообщили в министерстве.

Во всех этих случаях максимальный объем планируемого контракта не предусматривает его полное использование, а только в соответствии с заказом НВС на необходимое количество, подчеркнули в Минобороны. Система подсумков позволяет удобно крепить ее к компонентам снаряжения, отметили в AM.

Концертный ремень является частью формы оркестра Земессардзе. Он имеет церемониальное и символическое значение. Он не является частью современной боевой формы, но используется членами оркестра Земессардзе на официальных мероприятиях, парадах и концертах. Объем закупки за четыре года составляет 190 единиц, общая сумма — 9 690 евро, включая НДС.

Все эти контракты включают резерв на случай, если потребуется большее количество вышеуказанного инвентаря.

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(6)
  • lg
    lo gos
    18-го апреля

    Ещё надо купить золотые анальные пробки с бриллиантами. Тогда армия будет вооружена полностью.

    11
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    18-го апреля

    Только "БОГАТЕЙШАЯ" страна в мире такая как латвия, может себе позволить СОРИТЬ, МУСОРИТЬ деньгами! Как пример, спасение Citadele банка, спасение ЭйрПросралтик, спасение Рэйл Просралтик, закупка "очень" необходимых сабель, труселей для носителей сабель! И многое другое! А остальные страны только нам завидуют...

    13
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го апреля

    Крайне необходим набор палок для малого барабана и набор колотушек для большого! А также полные комплекты свистулек разных и флейт - пикколо, чтобы по ветру свистеть!

    17
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го апреля

    агония 2й Буржуазной Латвии 1991-2026. аминь

    14
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го апреля

    Когда у человека проблема с мозгами, он погоны носит и просит у тех, кто с мозгами.

    7
    3
  • MT
    Michael T.
    18-го апреля

    А чего так? Можно и продлжить: -Парадные трусы -Парадные носки -Парадные перчатки -Парадный гуталин/ воск для обуви -Парадные шнурки бюджет все стерпит...денег ведь некуда девать

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