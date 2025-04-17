В ближайшие годы Министерство обороны (МО) может потратить 762 840 евро на сумки, ремни для парадной и концертной формы.

Сумки будут предназначены для хранения и транспортировки документов при выполнении учебных и тактических задач в полевых условиях, а также в повседневной жизни. В них можно будет разместить предметы, необходимые для навигации, патрулирования, организации обучения, координации и других функций, в том числе управленческих, включая письменные принадлежности, карту, заметки или другие документы.

Планируемое количество закупок за четыре года — до 5000 единиц, но общая максимальная сумма контракта составляет 412 500 евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Максимальный объем планируемого контракта не предусматривает его использование в полном объеме, а только в соответствии с приказом Национальных вооруженных сил (НВС) по необходимому количеству.

Кожаный ремень с плечевой кобурой является частью парадной формы. Он имеет церемониальное и символическое значение. Планируется единовременная закупка 300 штук на максимально запланированную сумму — до 30 150 евро с учетом НДС, тогда как планируемый объем закупки кожаных ремней на четыре года составляет до 2 300 единиц, а максимальная запланированная сумма контракта — 310 500 евро с учетом НДС, сообщили в министерстве.

Во всех этих случаях максимальный объем планируемого контракта не предусматривает его полное использование, а только в соответствии с заказом НВС на необходимое количество, подчеркнули в Минобороны. Система подсумков позволяет удобно крепить ее к компонентам снаряжения, отметили в AM.

Концертный ремень является частью формы оркестра Земессардзе. Он имеет церемониальное и символическое значение. Он не является частью современной боевой формы, но используется членами оркестра Земессардзе на официальных мероприятиях, парадах и концертах. Объем закупки за четыре года составляет 190 единиц, общая сумма — 9 690 евро, включая НДС.

Все эти контракты включают резерв на случай, если потребуется большее количество вышеуказанного инвентаря.