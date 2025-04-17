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Партизаны? На строительстве магистрали Rail Baltica ликвидировано 17 единиц боеприпасов 1 2997

Наша Латвия
Дата публикации: 17.04.2025
LETA
Партизаны? На строительстве магистрали Rail Baltica ликвидировано 17 единиц боеприпасов
ФОТО: Unsplash.com

На стройплощадке основной трассы магистрали "Rail Baltica" возле Иецавы было обнаружено и ликвидировано 17 различных единиц боеприпасов, сообщили в ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), которое реализует проект в Латвии.

Среди них были неразорвавшаяся авиационная бомба весом около 100 кг, ручные гранаты, артиллерийские снаряды, кассетные боеприпасы и др.

Как сообщили в EDzL, поиск неразорвавшихся боеприпасов на участке площадью около 16 гектаров был начат в феврале и проводился в соответствии с национальными и международными требованиями безопасности. Поиск проводили сертифицированные специалисты, саперы и эксперты Национальных вооруженных сил, используя технологии, позволяющие сканировать почву и выявлять возможные остатки боеприпасов. В ходе сканирования было выявлено 977 мест, указывающих на нахождение в земле металлических предметов, которые могли быть неразорвавшимися боеприпасам. В настоящее время завершена проверка всех мест и обнаружено 17 взрывоопасных предметов.

Как сообщил председатель правления EDzL Эрик Дилев, во время проектирования трассы было установлено, что на месте строительства объекта по обслуживанию инфраструктуры "Rail Baltica" в Иецаве находился военный госпиталь, а также хранились боеприпасы.

"Проверка на наличие неразорвавшихся боеприпасов является неотъемлемой частью строительства "Rail Baltica", чтобы обеспечить безопасные условия во время строительных работ. Такие проверки будут проводиться по всей протяженности основного маршрута, если будут выявлены риски, связанные с боеприпасами", - отметил Дилев.

Пункт технического обслуживания инфраструктуры "Rail Baltica" будет располагаться примерно в 10,5 км от центра Иецавы по направлению к Балдоне, примерно в 1 км от автодороги Иецава-Балдоне-Даугмале (V9). На участке площадью 16 гектаров ведутся подготовительные работы для начала основного строительства. Во время строительства магистрали эта территория будет служить базой материально-технического снабжения и временным офисом "ERB Rail" при строительстве южного участка магистрали от Мисы до границы с Литвой.

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#боеприпасы #rail baltica
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го апреля

    Зачем ликвидировали? У нас же армия есть, надо было сгрузить им на склад все боеприпасы, пусть пользуются.

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