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Собирают подписи за введение двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации 2

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Собирают подписи за введение двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации
ФОТО: Unsplash

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации, пишет ЛЕТА.

Как указано, инициатором выступает Мария Ушканова, которая хочет добиться внесения в Закон о труде нормы, предоставляющей женщинам право на до двух оплачиваемых выходных в период менструации. Это улучшило бы здоровье, самочувствие и рабочую среду женщин, а также способствовало бы снижению стигмы, связанной с менструациями. Инициатива также обеспечила бы более понимающее и справедливое отношение к женщинам на рынке труда, как это уже сделано, например, в Испании и Японии.

Такие выходные могли бы предоставляться по выбору и при необходимости сотрудницы, чтобы гарантировать соблюдение приватности и упростить процесс. Работодатель был бы обязан предоставить эти выходные с сохранением средней заработной платы за данный период, аналогично как в случае с больничными, предлагает Ушканова. Использование этих дней можно было бы фиксировать в системе учёта рабочего времени как специальную отметку — "менструальный отпуск". Подобная система уже действует в нескольких странах, и её можно адаптировать к латвийскому правовому регулированию без перегрузки административных ресурсов.

Автор идеи убеждена, что это позволило бы женщинам восстановить силы и оправиться от физического и эмоционального дискомфорта, вызванного менструацией, снизив необходимость принимать обезболивающие или работать в неудовлетворительном состоянии. Также сотрудницы чувствовали бы себя более ценимыми и понятыми, что способствует лояльности, продуктивности и положительному отношению к работодателю. Можно было бы рассчитывать и на снижение выгорания и уровня стресса, ведь возможность отдохнуть в нужный момент помогает предотвратить долгосрочные проблемы со здоровьем и эмоциональное истощение. Кроме того, это способствовало бы уменьшению стигмы — такие перемены усилили бы открытость общества и понимание особенностей биологического цикла женщины, сократив табу и стереотипы, связанные с менструацией.

#женщины
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Комментарии (2)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го марта

    Ну тогда и мужикам пару выходных, когда с похмелья голова болит... И да! Тоже ОПЛАЧИВАЕМЫХ!

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го марта

    Очень странное предложение. Это называется -- дискриминация.

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