Собирают подписи за введение двух оплачиваемых выходных для женщин во время менструации

Как указано, инициатором выступает Мария Ушканова, которая хочет добиться внесения в Закон о труде нормы, предоставляющей женщинам право на до двух оплачиваемых выходных в период менструации. Это улучшило бы здоровье, самочувствие и рабочую среду женщин, а также способствовало бы снижению стигмы, связанной с менструациями. Инициатива также обеспечила бы более понимающее и справедливое отношение к женщинам на рынке труда, как это уже сделано, например, в Испании и Японии.

Такие выходные могли бы предоставляться по выбору и при необходимости сотрудницы, чтобы гарантировать соблюдение приватности и упростить процесс. Работодатель был бы обязан предоставить эти выходные с сохранением средней заработной платы за данный период, аналогично как в случае с больничными, предлагает Ушканова. Использование этих дней можно было бы фиксировать в системе учёта рабочего времени как специальную отметку — "менструальный отпуск". Подобная система уже действует в нескольких странах, и её можно адаптировать к латвийскому правовому регулированию без перегрузки административных ресурсов.

Автор идеи убеждена, что это позволило бы женщинам восстановить силы и оправиться от физического и эмоционального дискомфорта, вызванного менструацией, снизив необходимость принимать обезболивающие или работать в неудовлетворительном состоянии. Также сотрудницы чувствовали бы себя более ценимыми и понятыми, что способствует лояльности, продуктивности и положительному отношению к работодателю. Можно было бы рассчитывать и на снижение выгорания и уровня стресса, ведь возможность отдохнуть в нужный момент помогает предотвратить долгосрочные проблемы со здоровьем и эмоциональное истощение. Кроме того, это способствовало бы уменьшению стигмы — такие перемены усилили бы открытость общества и понимание особенностей биологического цикла женщины, сократив табу и стереотипы, связанные с менструацией.