От лиепайчан ждут идей для борьбы с окурками на пляже

Загрязнение пляжа окурками — большая проблема для всего мира. И для Лиепаи тоже. Только уборкой не обойтись, надо информировать общество, как правильно утилизировать окурки, а также улучшать инфраструктуру, чтобы такого мусора было меньше. Поэтому в четверг в Лиепае пройдет семинар, где расскажут, что делать с окурками на пляже, сообщает LSM+ со ссылкой на передачу «Домская площадь» на Латвийском радио 4.

Ежегодно участники кампании Mana jūra проходят по берегу Балтийского моря и собирают мусор. Окурки стабильно составляют очень значительную часть загрязнения. По данным 2024 года, в среднем на 100 метров латвийского побережья пришлось 344 единицы мусора (на 11% меньше, чем годом ранее). Руководитель кампании Mana jūra Янис Улме говорит, что окурки на пляжах — беда общая.

«Окурки — это проблема не только Латвии, это самый распространенный вид пляжного мусора в мире, поэтому ему и больше внимания уделяем. В Лиепае в среднем на каждые сто метров пляжа (у нас здесь три места мониторинга) — 180 окурков, это означает, что ни шагу нельзя нельзя пройти, не наткнувшись на такое. В целом на лиепайских пляжах всё еще довольно много мусора — в среднем больше 600 единиц на сто метров. Европейская цель — не больше 20 единиц на сто метров, так что работы еще много. Но ситуация по сравнению с предыдущим сезоном (то есть 2023 годом) улучшилась — на 20% на Центральном и Юго-Западном пляже», — рассказал он.

Но проблема есть и ее надо решать.

Коммунальная служба Лиепаи очень старается поддерживать чистоту на пляжах, но отдыхающие успевают мусорить быстрей. Значит, нужны превентивные меры, чтобы, как говорит Янис Улме, «такой мусор даже не появлялся бы в дюнах». Он подчеркивает, что по всей Латвии запрещено курить в публичных местах, но нет жесткого контроля за этим требованием.

Можно на людей воздействовать и в более позитивном ключе — распространять информацию, а также обустраивать зоны с пепельницами, где люди могут курить «централизовано» и где можно контролировать поток людей с сигаретами.

В Лиепае стараются идти этим путем. Старший специалист по охране среды Лиепайского самоуправления Рита Эмсиня говорит, что в 2023 году дума присоединилась к проекту LIFE, который Zaļā josta проводит при софинансировании еврофондов.

«Уже в 2023 году установили в городе десять урн, предназначенных именно для окурков. До этого провели мониторинг, чтоб знать, где лучше их поставить. В рамках проекта надо было и информировать жителей, да и сами урны дополнены досками с информацией, там сказано, как правильно утилизировать этот мусор, а не просто написали «Море — не твоя пепельница»», — сообщила Р. Эсминя.

Лиепайский пляж очень длинный, курить запрещено только в официальных местах для купания. Дума надеется привлечь внимание к проблеме созданием удобных мест для курения и всё же добиться, чтоб окурки бросали хотя бы в какой-то из многочисленных мусорников по всему пляжу. Рита Эмсиня рассказала, что в этом году планируется установить еще три объекта среды, размером больше, чем ранее установленные.

«Два из этих объектов будут установлены на пляже — в конце улиц Роню и Вайнодес, и еще один на бульваре Атмодас. На этих объектах будет информация, как правильно утилизировать окурки, в него же будет вмонтирована урна для окурков, и одновременно это будет место для курения, чтобы курильщики не гуляли по всему берегу. И хотим обратить внимание общества на проблему и пригласить к дискуссии, чтобы сами жители высказались — как лучше обратить внимание на то, что окурки не просто бумажка или кусочек ватки, а содержит пластмассу и вредные химические вещества, и нельзя просто так кинуть на землю, песок или в ливневку», — отметила чиновница.

Семинар состоится 10 апреля в 17.00 в помещении № 404 на ул. Пелду 5. Организаторы приглашают на него всех лиепайчан и надеются услышать какие-то интересные идеи, как обратить внимание на проблему и уменьшить количество выброшенных где попало окурков.