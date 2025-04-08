Baltijas balss logotype

СФД: риски, связанные со строительством Rail Baltica, растут 1 2197

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2025
BB.LV
СФД: риски, связанные со строительством Rail Baltica, растут
ФОТО: LETA

Риски, связанные со строительством железнодорожного проекта Rail Baltica, сохраняются и растут, а существующая модель финансирования проекта больше не является устойчивой, говорится в промежуточном отчете Совета по фискальной дисциплине (СФД) о мониторинге Структурного плана бюджета Министерства финансов (МФ) на 2025-2028 годы.

В отчете совет указывает, что несколько компаний, находящихся в ведении Министерства транспорта, являются потенциальными источниками фискального риска.

В отчете отмечается, что риски, связанные со строительством Rail Baltica, сохраняются и возрастают. Проект Rail Baltica должен быть реализован странами Балтии к 2030 году в соответствии с Положением TEN-T, однако он сталкивается с серьезными фискальными рисками».

СвДП отмечает, что фискальные риски проекта связаны не только с ростом стоимости строительства и общей стоимости проекта, но и с моделью финансирования проекта. Нынешняя модель финансирования (85% - Европейский союз (ЕС), 15% - национальный бюджет) больше не является устойчивой, поскольку Европейская комиссия (ЕК) отдала приоритет поддержке строительных работ, в то время как финансирование надзора за строительством и управления контрактами, экспроприации недвижимости и строительства зданий, скорее всего, придется обеспечивать Латвии.

Кроме того, финансирование выделяется на конкурсной основе (для конкурсов ESIF). Таким образом, FDP указывает на то, что запрашиваемое финансирование не гарантировано в полном объеме, что удлиняет проект и делает его более дорогим.

Дополнительную неопределенность вызывает возможный дефицит финансирования со стороны ЕС в 2026-2028 годах, что может потребовать увеличения государственного софинансирования или привлечения третьих сторон, например, в форме государственно-частного партнерства. СФД предупреждает, что эти проблемы могут создать серьезные фискальные риски, если проект не достигнет запланированных целей или превысит сметные расходы.

FDP также обращает внимание на финансовые трудности ГАО «Латвияс дзельцельш» (LDz) в связи с сокращением грузового транзита с востока на запад. Если в 2018 году объем грузоперевозок по железной дороге составил 49,363 миллиона тонн, то в 2024 году объем грузоперевозок сократился в четыре раза до 11,564 миллиона тонн. В 2019-2021 годах это было связано с перемещением российских грузов в российские порты, а с 2022 года снижение объема грузоперевозок продолжилось из-за международных санкций, введенных для ограничения военных действий России.

На фоне снижения объемов перевозок увеличилась финансовая поддержка компании со стороны государства. В 2024 году LDz были предоставлены финансовые ресурсы в размере 46,8 млн евро для обеспечения равновесных финансовых выплат управляющей железнодорожной инфраструктурой государственной компании (LDz) за неохваченную часть 2022 и 2023 годов.

Читайте нас также:
#rail baltica
7
0
0
19
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • EM
    Evgen Mel
    9-го апреля

    Стройка века + оборонка похоронят нашу страну.

    21
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 233
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 612
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 436
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 518

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 5
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 13
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 51
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 43
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 48
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 57
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 5
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 13
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео