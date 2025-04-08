СФД: риски, связанные со строительством Rail Baltica, растут

Риски, связанные со строительством железнодорожного проекта Rail Baltica, сохраняются и растут, а существующая модель финансирования проекта больше не является устойчивой, говорится в промежуточном отчете Совета по фискальной дисциплине (СФД) о мониторинге Структурного плана бюджета Министерства финансов (МФ) на 2025-2028 годы.

В отчете совет указывает, что несколько компаний, находящихся в ведении Министерства транспорта, являются потенциальными источниками фискального риска.

В отчете отмечается, что риски, связанные со строительством Rail Baltica, сохраняются и возрастают. Проект Rail Baltica должен быть реализован странами Балтии к 2030 году в соответствии с Положением TEN-T, однако он сталкивается с серьезными фискальными рисками».

СвДП отмечает, что фискальные риски проекта связаны не только с ростом стоимости строительства и общей стоимости проекта, но и с моделью финансирования проекта. Нынешняя модель финансирования (85% - Европейский союз (ЕС), 15% - национальный бюджет) больше не является устойчивой, поскольку Европейская комиссия (ЕК) отдала приоритет поддержке строительных работ, в то время как финансирование надзора за строительством и управления контрактами, экспроприации недвижимости и строительства зданий, скорее всего, придется обеспечивать Латвии.

Кроме того, финансирование выделяется на конкурсной основе (для конкурсов ESIF). Таким образом, FDP указывает на то, что запрашиваемое финансирование не гарантировано в полном объеме, что удлиняет проект и делает его более дорогим.

Дополнительную неопределенность вызывает возможный дефицит финансирования со стороны ЕС в 2026-2028 годах, что может потребовать увеличения государственного софинансирования или привлечения третьих сторон, например, в форме государственно-частного партнерства. СФД предупреждает, что эти проблемы могут создать серьезные фискальные риски, если проект не достигнет запланированных целей или превысит сметные расходы.

FDP также обращает внимание на финансовые трудности ГАО «Латвияс дзельцельш» (LDz) в связи с сокращением грузового транзита с востока на запад. Если в 2018 году объем грузоперевозок по железной дороге составил 49,363 миллиона тонн, то в 2024 году объем грузоперевозок сократился в четыре раза до 11,564 миллиона тонн. В 2019-2021 годах это было связано с перемещением российских грузов в российские порты, а с 2022 года снижение объема грузоперевозок продолжилось из-за международных санкций, введенных для ограничения военных действий России.

На фоне снижения объемов перевозок увеличилась финансовая поддержка компании со стороны государства. В 2024 году LDz были предоставлены финансовые ресурсы в размере 46,8 млн евро для обеспечения равновесных финансовых выплат управляющей железнодорожной инфраструктурой государственной компании (LDz) за неохваченную часть 2022 и 2023 годов.