Это диагноз: Вейдемане призналась, что ее тошнит при звуке русской речи

"Не знаю, сколько в Латвии русских, которые испытывают стыд (сожаление, ужас, непонимание) от того, что творят на Украине выродки с их этнической родины - фашистской России? Сколько из местных русских понимают, что услышать здесь русскую речь — означает вызвать рвотный рефлекс?" - написала в соцсетях публицист Элита Вейдемане.

Под постом появилось много комментариев. Вот некоторые из них:

«На работе я познакомилась с русской из Украины, она сказала, что если бы можно было, она бы пролила свою кровь, чтобы ничто не связывало ее с Россией. В семье она говорит по-латышски, потому что не хочет говорить на языке зверей. Так что знаю одного такого человека».

«Нет, я знаю только бессовестных. Например, у меня есть коллега - учитель русского языка»...

«Многим латышским «русскоязычным», чей бог - Путин, больно признавать, что многие бойцы «Азова» не говорили по-украински, многие даже не умели на нем говорить, а ведь были еще и русские националисты из России, с которыми Путин массово боролся. У харьковских ультрас, да и в ВСУ, русский язык является если не главным языком вне публичного общения, то очень значимым».

Некоторые переходят на личность автора поста:

«Одна только твоя фамилия в сети вызывает у меня рвотный рефлекс, не говоря уже о той ненависти, которую ты извергаешь»!

nez, cik daudz Latvijā ir krievu, kuriem ir kauns (nožēla, šausmas, neizpratne) par to, ko Ukrainā dara viņu etniskās dzimtenes - fašistiskās krievijas - izdzimteņi? cik no vietējiem krieviem saprot, ka šeit dzirdēt krievu valodu - tas nozīmē izsaukt vemšanas refleksu? — Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱 💙💛Слава Україні! (@elitaveidemane) April 5, 2025

«Один из моих любимых языков — русский, и я не собираюсь его забывать или переставать говорить! Так что не нужно разжигать здесь ненависть. И какое вообще отношение имеют русскоязычные, живущие здесь, к Путину? Все, что ли, его поддерживают?"

-Я не понимаю, я сожалею. А вот стыда — нет. Зачем он? Мои родственники по одной линии — в Украине. Говорят по-русски. Не уехали, не просили пособий и помощи. Воюют, работают... И тоже не стесняются говорить по-русски, насколько я понял. Странный вопрос — про язык". --

"Что тут странного? Это язык оккупантов", - нашлась с ответом Вейдемане.

«Почему русскоязычные граждане Латвии должны ассоциировать себя с Россией и ее политикой? У вас каша в голове».

«Чувство стыда ничего хорошего не дает. Почему я должен стыдиться за поступки других людей, независимо от того, русский он, еврей или палестинец? Язык — это просто средство общения. Нет плохих языков (национальностей), есть плохие люди со своими травмами. Я не понимаю, но мне не стыдно».

«В Латвии невозможно быть таким русским, который бы соответствовал всем требованиям латышей — тех, кто, по сути, ничего не сделал, чтобы родиться латышами, но зато теперь имеет четкое мнение о том, каким должен быть каждый русский, что он должен чувствовать и какие у него должны быть рефлексы».