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Это диагноз: Вейдемане призналась, что ее тошнит при звуке русской речи 22 6632

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Это диагноз: Вейдемане призналась, что ее тошнит при звуке русской речи

"Не знаю, сколько в Латвии русских, которые испытывают стыд (сожаление, ужас, непонимание) от того, что творят на Украине выродки с их этнической родины - фашистской России? Сколько из местных русских понимают, что услышать здесь русскую речь — означает вызвать рвотный рефлекс?" - написала в соцсетях публицист Элита Вейдемане.

Под постом появилось много комментариев. Вот некоторые из них:

«На работе я познакомилась с русской из Украины, она сказала, что если бы можно было, она бы пролила свою кровь, чтобы ничто не связывало ее с Россией. В семье она говорит по-латышски, потому что не хочет говорить на языке зверей. Так что знаю одного такого человека».

«Нет, я знаю только бессовестных. Например, у меня есть коллега - учитель русского языка»...

«Многим латышским «русскоязычным», чей бог - Путин, больно признавать, что многие бойцы «Азова» не говорили по-украински, многие даже не умели на нем говорить, а ведь были еще и русские националисты из России, с которыми Путин массово боролся. У харьковских ультрас, да и в ВСУ, русский язык является если не главным языком вне публичного общения, то очень значимым».

Некоторые переходят на личность автора поста:

«Одна только твоя фамилия в сети вызывает у меня рвотный рефлекс, не говоря уже о той ненависти, которую ты извергаешь»!

«Один из моих любимых языков — русский, и я не собираюсь его забывать или переставать говорить! Так что не нужно разжигать здесь ненависть. И какое вообще отношение имеют русскоязычные, живущие здесь, к Путину? Все, что ли, его поддерживают?"

-Я не понимаю, я сожалею. А вот стыда — нет. Зачем он? Мои родственники по одной линии — в Украине. Говорят по-русски. Не уехали, не просили пособий и помощи. Воюют, работают... И тоже не стесняются говорить по-русски, насколько я понял. Странный вопрос — про язык". --

"Что тут странного? Это язык оккупантов", - нашлась с ответом Вейдемане.

«Почему русскоязычные граждане Латвии должны ассоциировать себя с Россией и ее политикой? У вас каша в голове».

«Чувство стыда ничего хорошего не дает. Почему я должен стыдиться за поступки других людей, независимо от того, русский он, еврей или палестинец? Язык — это просто средство общения. Нет плохих языков (национальностей), есть плохие люди со своими травмами. Я не понимаю, но мне не стыдно».

«В Латвии невозможно быть таким русским, который бы соответствовал всем требованиям латышей — тех, кто, по сути, ничего не сделал, чтобы родиться латышами, но зато теперь имеет четкое мнение о том, каким должен быть каждый русский, что он должен чувствовать и какие у него должны быть рефлексы».

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(22)
  • 9-го апреля

    Какое нам дело от чего тошнит эту корову, для чего публиковать такое. Уже давно всё известно про таких, как она. Пусть она в своей блевоте захлебнётся

    74
    2
  • З
    Злой
    9-го апреля

    Страшные женщины всегда обижены на весь белый свет, я на таких людей внимание никогда не обращал, ещё родители учили в детстве- на идиотов не смотри.

    71
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го апреля

    Про эту коммунистическую шалаву писать желания нет, подташнивает от одного её вида.

    71
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го апреля

    Когда эта дрянь бегала "на интим" к советским солдатикам, которых расположили в Доме Печати, её не тошнило. Когда она переспала со всеми латвийскими политиками и написала об этом книжку, её не тошнило. А сейчас тошнит. Запоздалая групповая беременность?

    93
    3
  • MG
    Mihails Goncarovs
    9-го апреля

    Если старушка против фашизма, то почему я не слышал её возмущения по поводу шествия легионеров СС 16 марта? Ведь там даже маршируют с нашивками свастики!

    43
    1
  • 9-го апреля

    люди не делятся по национальности и цвету кожи, люди делятся на умных и дураков и только дураки делятся по национальности и вероисповеданию и цвету кожи. а так открою вам секрет - все люди РАВНЫ

    52
    1
  • Д
    Дед
    9-го апреля

    Вот с такими как она и вынуждена бороться Россия на Украине, дабы не осталось в мире места фашизму и нацизму.

    88
    1
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    9-го апреля

    И где все латвийские "компетентные органы"? Или мне одному здесь мерещится очевидное разжигание межнациональной розни? Ах да...это совсем другое... Какой же я глупенький:)))

    116
    1
  • AE
    Al Ekses
    9-го апреля

    Интересно, что бы с финансами этой мадам было, если бы она жила в США и там бы сказала что её тошнит от языка американских индейцев. Полагаю замучилась бы платить адвокатам.

    103
    1
  • Без Партийный
    Без Партийный
    9-го апреля

    Может "залетела", вот и тошнит!

    65
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    Неужели не видно что данная фотография -- это Фотошоп. Сдохла сумасшедшая. Это ВВ пытается под ее именем манипулировать информацией.

    40
    7
  • OH
    Oleg Horkov
    9-го апреля

    Конечно , она наверно считает себя ,,патриотом,, . Такие же ,угробили и Украину , и какие бы причины не были , страны - нет , людей - нет . Пускай пока ещё наслаждается ,русской речью , кто знает может в скором времени ей привычней будет уже , и вид паранджи .

    125
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    9-го апреля

    Если б не русский тошный язык, то говорила бы на немецком, если бы вообще имела право говорить.

    140
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    9-го апреля

    Чтоб ты сдохла ТВАРЬ захлебнувшись в своей же блевотине Не надо думать что только ты гнида так думаешь о других! О тебе думают аналогично!

    150
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    9-го апреля

    еще одна хуторянка запоносила ртом. вогон в Торнякалнсе как раз ждет таких плядей

    98
    4
  • ФФ
    Федул Федулов
    9-го апреля

    Половина Латвии и половина Украины говорит по-русски, так что блевать придётся долго...

    157
    4
  • OT
    Ol Ti
    9-го апреля

    Старушка давно уже в маразме, поэтому забыла титульных, которые с фрицами расстреливали евреев под Ригой. иначе бы она уже давно бы повесилась. хотя ни один крюк не выдержит. кстати, кто знает ее адрес? буду с колонкой сидеть у окна - пусть выбрсится оттуда из-за собственной злости.

    107
    1
  • OT
    Ol Ti
    9-го апреля

    Старушка давно уже в маразме, поэтому забыла титульных, которые с фрицами расстреливали евреев под Ригой. иначе бы она уже давно бы повесилась. хотя ни один крюк не выдержит. кстати, кто знает ее адрес? буду с колонко

    45
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    9-го апреля

    а меня не тощнит ! и родственников моих не тошнит ! и друзей знакомых не тошнит ! мвд должно посадить вейдемане за язык вражды и разжигание розни ! а если сказать тоже самое про латышский язык ? вопрос к мвд !

    153
    1
  • lg
    lo gos
    9-го апреля

    Это старая коммунистическая шмара в советские времена восхваляла ком. партию и проклинала западные ценности.

    138
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    9-го апреля

    Пускай её не только тошнит но и кровавый, ежедневный понос одолевает.

    123
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    ВВ! И к чему этот очередной ваш высер? Хотите втянуть Латвию в гражданскую войну? В такую херню давно уже никто не верит.

    129
    3
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