Граждане РФ могут сдавать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС

Проживающие в Латвии граждане России с сегодняшнего дня до 16 мая смогут сдавать экзамен по государственному языку для подачи заявки на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, пишет ЛЕТА.

Экзамен по государственному языку необходимо сдать один раз в указанные Агентством развития образования дату и место проведения, о чём агентство уведомляет в течение десяти рабочих дней после регистрации заявления.

С середины прошлого лета вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые обязывают граждан России до 30 июня этого года подать документы для получения статуса постоянного жителя ЕС.

В числе прочего необходимо представить подтверждение об успешной сдаче экзамена по государственному языку. Как и ранее, знание языка требуется от лиц в возрасте до 75 лет.

В марте были приняты изменения в правила правительства, которые позволяют гражданам России зарегистрироваться на проверку знания государственного языка для получения статуса постоянного жителя ЕС.

При необходимости граждане России смогут зарегистрироваться на повторную проверку до 16 июня, а пересдача состоится до 30 сентября. В этом случае документы на получение статуса постоянного жителя ЕС можно будет подать до 31 октября.

Если гражданин России не сдаст экзамен по государственному языку до 30 сентября, он сможет пройти его в общем порядке, начиная с 1 октября.

В настоящее время предполагается, что экзамен для получения постоянного вида на жительство предстоит сдать 2494 гражданам России. По данным Министерства образования и науки, на данный момент его успешно прошли не менее 520 человек.

Граждане России должны уплатить государственную пошлину в размере 52 евро за сдачу экзамена по знанию государственного языка.

В сентябре 2023 года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России, подавшие заявку, но не сдавшие экзамен или не явившиеся на него по уважительной причине, могут получить вид на жительство сроком до двух лет.

Это не распространяется на тех граждан России, которые получили постоянный вид на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранцах и которым до сих пор знание языка не требовалось.