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Диетолог назвала консервы, которые всегда берет в магазине — отличный источник белка и железа 1 1326

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Диетолог назвала консервы, которые всегда берет в магазине — отличный источник белка и железа

Консервы считаются довольно полезными — и эксперты это подтверждают. Такие продукты удобны, хорошо сохраняют питательные вещества и всегда доступны в магазине.

Диетолог Новелла Луи в интервью EatingWell заявила, что почти никогда не уходит из магазина без банки сардин.

«Я всегда держу сардины под рукой — это быстрый и питательный вариант, который выручает в будни», — объяснила доктор медицинских наук.

Одна из главных причин, по которой врач выбирает именно сардины, — удобство. Продукт не требует приготовления и может использоваться в качестве полноценного перекуса или основного блюда. Рыбу легко сочетать с хлебом, салатом, рисом или овощами.

Кроме того, сардины являются источником белка: одна банка (85 г) покрывает почти половину суточной нормы. То, что нужно для восстановления мышц, поддержки иммунной системы и длительного насыщения. Также рыба содержит кальций, витамин D, фосфор, железо (около 15% суточной нормы) и омега-3 жирные кислоты.

В отличие от крупной рыбы, маленькие сардины содержат меньше вредных веществ вроде тяжелых металлов, а значит, подходят широкому кругу потребителей. Однако перед покупкой все равно придется обратить внимание на состав. Лучше выбирать консервы в собственном соку, а не в масле, и с минимумом добавок.

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(1)
  • 23-го апреля

    У диетолога видно нет проблем покупать сардины выше,чем за два евро за 144 грамма в лучшем случае. Странно,что как промыщленнось стала давать сбои,появились рекомендации есть сардины

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