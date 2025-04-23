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Памятник Упитису перенесут на улицу Героев, но пилить на станут 2 794

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2025
LSM.LV
Памятник Упитису перенесут на улицу Героев, но пилить на станут

Памятник писателю Андрею Упитису, расположенный возле Дома конгрессов в Риге, будет перенесен в течение ближайших трех лет. Рижская дума уже приняла решение о переносе памятника.

Хотя изначально планировалось, что памятник будет распилен, чтобы продемонстрировать двойственную натуру Упитиса, сейчас об этом речи не идет, поскольку правообладатель памятника не согласен с этой идеей.

Андрей Упитис был не только писателем, но и активным сторонником советской власти. В 1940 году он обратился к Советскому Союзу с просьбой принять Латвию в свой состав.

Рижская дума поддержала перенос памятника осенью прошлого года. Затем было высказано предложение о том, чтобы распилить памятник на две части. Депутаты Рижской думы сказали, что голосования по этой инициативе не было, а автором идеи перепила является депутат парламента.

С родственниками Упитиса велись переговоры о переносе памятника в Скривери, но они отклонили это предложение. Если родственники не изменят своего мнения, памятник будет перенесен на улицу Вароню.

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(2)
  • JB
    Janis Berzin
    23-го апреля

    Половина а где-то и большая часть часть достижений латышской культуры это советское время. Убери её и останется становление и начало времён РИ ,да местечковая самодеятельность времён буржуазных республик. Поэтому носятся с "шедевром" мультиком Flow (blow).

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  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    Наконец-то поняли, что памятник не бабло, чтобы его пилить. Потому и отказались.

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