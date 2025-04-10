Baltijas balss logotype

Рейтинг покупательной способности жителей стран ЕС: Латвия на позорном третьем месте с конца 4 1529

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Рейтинг покупательной способности жителей стран ЕС: Латвия на позорном третьем месте с конца

Eurostat cоставил рейтинг покупательной способности жителей стран ЕС. Как выяснилось, Латвия плетется в хвосте списка, занимая позорное третье место с конца.

Eurostat cоставил рейтинг покупательной способности жителей стран ЕС. Как выяснилось, Латвия плетется в хвосте списка, занимая позорное третье место с конца.

Статистика неутешительна. Если принять за 100% средний уровень покупательной способности в странах ЕС (в целом это 27 стран), то в Латвии этот показатель составляет всего 71%, а по бедности населения мы занимаем третье место с конца. Хуже дела обстоят лишь в Греции (70%) и Болгарии (66%).

По данным статистической службы Европейского союза, мы порядком отстаем даже от наших балтийских соседей. В Эстонии (где совсем недавно правительство страны ввело целый ряд налогов) уровень покупательской способности составляет 79%, а в Литве аж 87%.

Самая высокая покупательная способность зафиксирована у жителей Люксембурга (241% от среднего показателя по ЕС) и Ирландии (211%). Причем латвийцы, переехавшие в Ирландию, чувствуют это на себе — их уровень жизни по сравнению с Латвией существенно вырос. В первую пятерку богатых стран, где граждане не считают копейки до зарплаты и не отказывают себе в покупках, приобретая все, что им необходимо, также вошли Нидерланды (135%), Дания (128%) и Бельгия (117%).

Читайте нас также:
#благосостояние #покупатели
21
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    Мы точно при независимости, через 10 лет, будем жить как в Европе?

    17
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го апреля

    Один плюс от этого есть-в нищету так рьяно бибизяны не будут ломиться.

    17
    0
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    10-го апреля

    Хей, хей:)) Зато на первом месте по помощи Украине. Это важней!!

    42
    1
  • lg
    lo gos
    10-го апреля

    Бомжи за границей на пособие живут лучше, чем граждане, работающие на трёх работах в Латвии.

    64
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 236
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 618
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 437
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 518

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 10
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 15
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 56
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 45
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 52
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 60
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 10
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 15
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео