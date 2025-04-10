Рейтинг покупательной способности жителей стран ЕС: Латвия на позорном третьем месте с конца

Eurostat cоставил рейтинг покупательной способности жителей стран ЕС. Как выяснилось, Латвия плетется в хвосте списка, занимая позорное третье место с конца.

Статистика неутешительна. Если принять за 100% средний уровень покупательной способности в странах ЕС (в целом это 27 стран), то в Латвии этот показатель составляет всего 71%, а по бедности населения мы занимаем третье место с конца. Хуже дела обстоят лишь в Греции (70%) и Болгарии (66%).

По данным статистической службы Европейского союза, мы порядком отстаем даже от наших балтийских соседей. В Эстонии (где совсем недавно правительство страны ввело целый ряд налогов) уровень покупательской способности составляет 79%, а в Литве аж 87%.

Самая высокая покупательная способность зафиксирована у жителей Люксембурга (241% от среднего показателя по ЕС) и Ирландии (211%). Причем латвийцы, переехавшие в Ирландию, чувствуют это на себе — их уровень жизни по сравнению с Латвией существенно вырос. В первую пятерку богатых стран, где граждане не считают копейки до зарплаты и не отказывают себе в покупках, приобретая все, что им необходимо, также вошли Нидерланды (135%), Дания (128%) и Бельгия (117%).