Ученики не рождаются, учителя умирают, школы закрываются - вот и решение проблемы

Если такие тенденции продолжатся, системе образования придется считаться с несколькими проблемами, в том числе со значительным сокращением школьной сети. Прогнозы демографии свидетельствуют, что с 2025 по 2030 год население Латвии может сократиться на 107 000 человек, а к 2050 году - на 397 000, или 25%. В прошлом году провал рождаемости оказался глубже, чем предполагалось: на свет появилось не 16 000 детей, а всего 13 000. Первые месяцы этого года тоже демонстрируют похожую тенденцию.

Уже скоро это скажется на количестве детей дошкольного, а затем - и школьного возраста. К 2030 году сокращение на этапе основной школы составит 13 000 человек, на этапе средней школы - 3000. Только молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет будет на 12 000 больше. Но в 2050 году общая картина станет еще более пессимистичной: на этапе начальной школы - минус 69 000, или 40%, в среднем образовании - минус 23 000, людей в возрасте с 20 до 25 лет - минус 27 000. В 2024 году было 21 000 первоклассников (на 1000 меньше, чем в предыдущем), а через пять лет обучение в школе начнут только 13 000.

Сокращение числа учащихся скажется на сети школ, и ее оптимизация в ближайшие годы не прекратится. Такой сценарий несет с собой риск дорогостоящей и неэффективной системы образования и вызывает опасения, что не удастся сохранить ее качество и доступность, - особенно в регионах. Не избежать и старения большого числа педагогов и их выхода на пенсию, поэтому снова встает вопрос о привлечении и удержании новых сил, подчеркнула на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, демограф Зане Варпиня, добавив, что в отношении высшего образования влияние краткосрочно и, скорее, даже положительно, только в среднесрочной перспективе наметился спад.

Варпиня предлагает уже сейчас внедрить демографические прогнозы в политику образования, а также сделать акцент на умном использовании технологий. Вкладываться в качество, не поддаваться давлению на сокращение финансирования и укреплять человеческие ресурсы. Варпиня призывает использовать образование как рычаг для демографии, то есть создать такие условия, чтобы семьи возвращались в Латвию из-за возможностей образования. Это касается и высшего образования: оно должно предлагать то, что привлекает и удерживает молодежь в Латвии.