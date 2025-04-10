Baltijas balss logotype

Ученики не рождаются, учителя умирают, школы закрываются - вот и решение проблемы 4 6257

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2025
Diena.lv
Ученики не рождаются, учителя умирают, школы закрываются - вот и решение проблемы

Показатели демографии продолжают сокращаться, прошлый год отличился особым падением рождаемости. Продолжается и депопуляция, особенно в сельских регионах, лишь в отдельных муниципалитетах вокруг Риги численность населения растет.

Если такие тенденции продолжатся, системе образования придется считаться с несколькими проблемами, в том числе со значительным сокращением школьной сети. Прогнозы демографии свидетельствуют, что с 2025 по 2030 год население Латвии может сократиться на 107 000 человек, а к 2050 году - на 397 000, или 25%. В прошлом году провал рождаемости оказался глубже, чем предполагалось: на свет появилось не 16 000 детей, а всего 13 000. Первые месяцы этого года тоже демонстрируют похожую тенденцию.

Уже скоро это скажется на количестве детей дошкольного, а затем - и школьного возраста. К 2030 году сокращение на этапе основной школы составит 13 000 человек, на этапе средней школы - 3000. Только молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет будет на 12 000 больше. Но в 2050 году общая картина станет еще более пессимистичной: на этапе начальной школы - минус 69 000, или 40%, в среднем образовании - минус 23 000, людей в возрасте с 20 до 25 лет - минус 27 000. В 2024 году было 21 000 первоклассников (на 1000 меньше, чем в предыдущем), а через пять лет обучение в школе начнут только 13 000.

Сокращение числа учащихся скажется на сети школ, и ее оптимизация в ближайшие годы не прекратится. Такой сценарий несет с собой риск дорогостоящей и неэффективной системы образования и вызывает опасения, что не удастся сохранить ее качество и доступность, - особенно в регионах. Не избежать и старения большого числа педагогов и их выхода на пенсию, поэтому снова встает вопрос о привлечении и удержании новых сил, подчеркнула на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, демограф Зане Варпиня, добавив, что в отношении высшего образования влияние краткосрочно и, скорее, даже положительно, только в среднесрочной перспективе наметился спад.

Варпиня предлагает уже сейчас внедрить демографические прогнозы в политику образования, а также сделать акцент на умном использовании технологий. Вкладываться в качество, не поддаваться давлению на сокращение финансирования и укреплять человеческие ресурсы. Варпиня призывает использовать образование как рычаг для демографии, то есть создать такие условия, чтобы семьи возвращались в Латвию из-за возможностей образования. Это касается и высшего образования: оно должно предлагать то, что привлекает и удерживает молодежь в Латвии.

Читайте нас также:
#образование #демография
16
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • EM
    Evgen Mel
    11-го апреля

    А если еще начать войнушку, то и пенсии не надо будет платить, и дома реновировать... только одни плюсы )))

    22
    2
  • JB
    Janis Berzin
    10-го апреля

    "касается и высшего образования: оно должно предлагать то, что привлекает и удерживает молодежь в Латвии" - уничтоженная капитализмом экономика воспроизводит деградирующее образование, а молодежь уезжает из-за отсутствия работы. Профессор Рижской высшей школы экономики, демограф Зане Варпиня - типичный буржуазный учёный, не понимающий что проблему создаёт базис-экономика, а предлагает лечение симптомов- надстройки.

    87
    2
  • Д
    Дед
    10-го апреля

    Население Латвии увеличивалось, только тогда, когда Латвия была в составе России, и это не пропаганда, а статистика.

    128
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го апреля

    Уничтожить системы образования и здравоохранения в принципе, а остатки отдать в частные руки. Латыши пересекли ту черту за которой любая нация способна самовоспроизводиться и обратного пути нет. И это не пропаганда, а только и безжалостно математика.

    124
    9
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Автоинструкторов с низкой успеваемостью учеников отстранят
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Скольким пенсионерам РФ присвоен статус малоимущих в Риге и каково пособие?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они?
Вчера тоже предупреждали о грозе и ливнях. И где они? 2 236
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги
Дальше пешком: в Латвии пропадут автобусы – в первую очередь в окрестностях Риги 2 619
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня)
Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (16-22 июня) 1 437
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства
Что делать, если в Латвии вдруг исчезнут нужные лекарства 518

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 10
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 15
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 56
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 45
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 52
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 60
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 10
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 15
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 56

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео