Сотни лифтов в Латвии работают без разрешения: почему их не остановили?

Около 700 лифтов так и не прошли техосмотр, сообщил Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП). Сделать это было нужно до 1 апреля.

И что будет дальше?

В ЦЗПП отметили, что продолжат проводить проверки в порядке живой очереди, отдавая приоритет тем владельцам, в чьем ведении находится больше лифтов.

Про отключение непроверенных лифтов речь пока не идет. Их использование — личное дело жильцов, желающих рискнуть, уходя на работу или возвращаясь домой.

О том, что лифт прошел проверку и соответствует критериям безопасности, свидетельствует наклейка, размещенная в кабине. Центр защиты прав потребителей рекомендует жильцам поинтересоваться состоянием лифта у своего управляющего.

Напомним в этой связи: к 1 апреля все лифты в Латвии, оборудованные до 2000–го года, должны были пройти полную техническую проверку. Таких лифтов в Латвии насчитали 3800.

Правила Кабинета министров, вступившие в силу еще три года назад, предусматривают запрет на пользование лифтами, которые не пройдут проверку. Однако, как уже было отмечено, запреты на практике пока не применяются.

Правильные и неправильные запчасти

Не менее актуальная проблема — что делать с неисправностями, которые будут обнаружены в ходе проверок.

Абсолютное большинство лифтов в зданиях советской постройки требуют капитального ремонта или даже замены. И расходы на это возлагаются на собственников квартир. Однако стоимость нового лифта для стандартной девятиэтажки может составить порядка 60 тысяч евро. Значит, на каждую семью это примерно по 2000 евро.

В лифтовое хозяйство вмешалась геополитика: часть запчастей для старых советских лифтов производится в Беларуси, торговля с которой значительно ограничена.

Впрочем, никто не запрещает подъезду скинуться и купить правильный западноевропейский лифт. Можно в долг.

Пока помощь, на которую могут реально надеяться собственники жилья, — это госпрограмма Altum, через которую можно оформить кредит. Но для этого требуется проявить инициативу, создать товарищество жильцов, разработать проект и т. д. И в любом случае это будет означать дополнительные "накрутки" к каждому ежемесячному счету.

Проблемы проживания на 9–м этаже

Отметим очевидное: лифт для многих жителей — особенно пожилых людей и инвалидов — это обязательное условие мобильности.

При этом латвийское общество стремительно стареет. По данным Центрального статистического управления, каждый пятый рижанин уже достиг 65–летнего возраста. При этом 70% рижан проживают в многоэтажках советской застройки.

Попытка заставить их ходить пешком приведет к всплеску негодования. А тут еще выборы на носу. Поэтому массового отключения не прошедших проверку лифтов можно ожидать летом — после выборов в самоуправления. Или после несчастного случая, который, надеемся, все же не произойдет.