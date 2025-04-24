Война на истощение: глава Минэкономики еще надеется победить латвийские цены

Еще осенью министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян) громко заявил о намерении добиться уменьшения цен на основные продукты питания.

Ради этой цели министр даже готов на беспрецедентный для рыночной экономики шаг — вмешательство государства в рыночное ценообразование!

Собака лает, караван идет

Время шло, никаких решений не было принято, а цены, напротив, только росли. В начале года правительство все–таки дало зеленый свет первой части плана Валайниса по укрощению цен.

Напомним: были подготовлены поправки в Закон о предотвращении недобросовестной коммерческой практики. Поправки предусматривают, в частности, запрет торговцам применять на отечественные продукты более высокие наценки, чем на однородные импортные продукты. Также поправки обязывают торговцев быстрее рассчитываться с поставщиками за проданный товар.

Предложенные изменения в закон были встречены торговцами в штыки, возражения и сомнения в эффективности предлагаемых законодательных решений возникли и у депутатов Сейма — после того, как поправки поступили уже в парламент.

В итоге комиссия Сейма по народному хозяйству отложила рассмотрение поправок, призвав все стороны к диалогу и поиску компромисса.

Ведется диалог!

Значит ли это, что эпопея с попыткой снизить цены закончилась ничем? "Мы не отступим!" — заверил на днях в эфире ТВ–24 министр экономики.

По его словам, он ведет диалог с руководителями крупных торговых предприятий — как с местными руководителями, так и с региональными. Министр уверен, что удастся и поправки в закон принять, и достичь соглашения между поставщиками (производителями) и торговыми сетями о снижении цен на основные продукты.

Впрочем, господин Валайнис не уточнил, когда именно это случится. Пока же мы наблюдаем рост инфляции и продукты, хотя уже и не столь стремительно, как в предыдущие два года, но дорожают.

Отметим, что пока еще не внесенный в Сейм второй законопроект предусматривает введение потолка на максимальные наценки и создание интернет–платформы для сравнения цен на основные продукты. Торговые сети будут обязаны ежедневно предоставлять информацию о ценах на эти продукты.