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Прервана дорогая связь c самолетами: маршрут в аэропорт «Рига» приказал долго жить 4 4391

Наша Латвия
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
Прервана дорогая связь c самолетами: маршрут в аэропорт «Рига» приказал долго жить
ФОТО: LETA

Как мы и предсказывали, "шаттл–бус" в аэропорт "Рига" по 8 евро за поездку, протянул недолго.

Без дотаций не работает

Руководство частной автобусной компании кончину коммерческого маршрута K5442 "Рига — аэропорт Рига" объяснило скупостью властей: коммерческие маршруты компенсаций не получают, а едут на страх и риск своих владельцев.

В итоге получилось, что за девять месяцев маршрут K5442 перевез порядка 30 тысяч пассажиров. А стоимость проезда была изначально в 5 раз дороже, чем в муниципальном автобусе 22–го маршрута. Напомним, дотации муниципального "Ригас сатиксме" превышают 100 млн евро в год.

Если вспомнить историю всех экспрессных, коммерческих и прочих маршрутов в аэропорт "на инициативе", то все они закончились плохо. И экспресс 22А, и частный маршрут № 7500, и "шаттл–бусы" до крупнейших гостиниц, и маршрутное такси № 322 — все они благополучно прекратили свое существование по причине экономической нецелесообразности.

Тише едешь — дороже будет

Когда поездка в муниципальном автобусе от аэропорта до центра города занимает полчаса, то любые коммерческие экспрессы могут существовать либо за счет субсидий города, аэропорта, авиакомпаний, гостиниц, перевозя в среднем 110 пассажиров в сутки даже за 8 евро, или у них будет такой тариф, что не будет пассажиров.

А по времени у них быстрее не получается. Потому что коммерческие автобусы не летают, а в случае заторов стоят в тех же пробках, что и другие участники движения. Сам же маршрут K5442 еще и петлял по городу, проезжая по не самым пустым улицам. Да, кто–то им пользовался. Но этого оказалось недостаточно, чтобы маршрут продолжил движение, а не закрывался в преддверии летнего сезона.

Вряд ли на пассажиропоток экспресса повлияли и введенные с помпой ваучеры на такси за 33,50 евро при максимальном расстоянии его действия в 11 километров — это все же дорого. Как и поездка в автобусе за 8 евро.

В любом случае, маршрута K5442 тоже больше нет. А в аэропорт с 1974 года все также продолжает курсировать столичный автобус № 22.

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#аэропорт #транспорт
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го апреля

    А ведь когда-то "проклятые оккупанты" предлагали метро в Риге построить... Ну зачем нам метро, правда? Мы лучше пробки на дорогах подкрепим общественным транспортом - чтобы уж наверняка.

    44
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го апреля

    Пустить трамвай в аэропорт - это наступить на горло народной песне!

    29
    3
  • lg
    lo gos
    13-го апреля

    Пустите уже трамвай в аэропорт

    45
    4
  • Ч
    Чангл
    lo gos
    13-го апреля

    Идея супер 💯. Только это будет опять бездонная бочка которую можно будет доит десятилетиями, а потом сказать, не получилось

    62
    4
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