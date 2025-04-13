Прервана дорогая связь c самолетами: маршрут в аэропорт «Рига» приказал долго жить

Как мы и предсказывали, "шаттл–бус" в аэропорт "Рига" по 8 евро за поездку, протянул недолго.

Без дотаций не работает

Руководство частной автобусной компании кончину коммерческого маршрута K5442 "Рига — аэропорт Рига" объяснило скупостью властей: коммерческие маршруты компенсаций не получают, а едут на страх и риск своих владельцев.

В итоге получилось, что за девять месяцев маршрут K5442 перевез порядка 30 тысяч пассажиров. А стоимость проезда была изначально в 5 раз дороже, чем в муниципальном автобусе 22–го маршрута. Напомним, дотации муниципального "Ригас сатиксме" превышают 100 млн евро в год.

Если вспомнить историю всех экспрессных, коммерческих и прочих маршрутов в аэропорт "на инициативе", то все они закончились плохо. И экспресс 22А, и частный маршрут № 7500, и "шаттл–бусы" до крупнейших гостиниц, и маршрутное такси № 322 — все они благополучно прекратили свое существование по причине экономической нецелесообразности.

Тише едешь — дороже будет

Когда поездка в муниципальном автобусе от аэропорта до центра города занимает полчаса, то любые коммерческие экспрессы могут существовать либо за счет субсидий города, аэропорта, авиакомпаний, гостиниц, перевозя в среднем 110 пассажиров в сутки даже за 8 евро, или у них будет такой тариф, что не будет пассажиров.

А по времени у них быстрее не получается. Потому что коммерческие автобусы не летают, а в случае заторов стоят в тех же пробках, что и другие участники движения. Сам же маршрут K5442 еще и петлял по городу, проезжая по не самым пустым улицам. Да, кто–то им пользовался. Но этого оказалось недостаточно, чтобы маршрут продолжил движение, а не закрывался в преддверии летнего сезона.

Вряд ли на пассажиропоток экспресса повлияли и введенные с помпой ваучеры на такси за 33,50 евро при максимальном расстоянии его действия в 11 километров — это все же дорого. Как и поездка в автобусе за 8 евро.

В любом случае, маршрута K5442 тоже больше нет. А в аэропорт с 1974 года все также продолжает курсировать столичный автобус № 22.