Жара наступает на Латвию: +28 градусов! Синоптики выпустили предупреждение

Врачи рекомендуют пить больше воды и находиться по возможности в тени.

Во вторник максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +22 градусов местами на востоке страны до +28 градусов в западной и южной части Курземе, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки небо частично затянет облаками, более пасмурная погода ожидается в Видземе и Латгале. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Будет дуть восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного.

Ночью температура воздуха опустится до +15...+20 градусов и в некоторых районах образуется туман.

В Риге 22 июля прогнозируется небольшая и переменная облачность, без осадков. При слабом северо-восточном ветре температура воздуха ночью понизится до +18...+19 градусов, днем достигнет +26...+27 градусов.

Как сообщалось, в понедельник и вторник действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о жаре. В середине дня индекс ультрафиолетового излучения достигнет среднего уровня, поэтому не рекомендуется длительное время находиться под действием прямых солнечных лучей.