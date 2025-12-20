У каждого седьмого жителя Латвии в возрасте от 15 до 74 лет имеется только основное, начальное или ещё более низкое образование, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за третий квартал этого года, пишет ЛЕТА.

В общей сложности доля таких жителей составляет 14,3%. Из них примерно 116 100 — мужчины, а 80 300 — женщины.

Общее среднее образование получили 22,9% жителей — примерно 162 800 мужчин и 150 800 женщин. Профессиональное или среднее специальное образование имеется у 28,4% или примерно 388 800 жителей.

Высшее образование в Латвии имеют 34,2% или примерно 468 500 человек.

Согласно данным ЦСУ, в Латвии женщины чаще получают высшее образование, тогда как мужчины чаще осваивают профессиональное образование.