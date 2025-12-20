Жителей Риги активно призывают сортировать биологические отходы и жить «зеленее», но на практике эта система нередко оказывается формальной и неудобной, пишет LA.lv.

Об этом свидетельствует, в частности, сообщение пользователя @SaulesNav на платформе «X»:

«Спрашиваю у домоуправа, куда пропал контейнер для биоотходов. Ответ: зимой мусоровозы его редко вывозят, потому что содержимое замерзает, не вываливается — оставляют как есть и уезжают. Поэтому зимой контейнера не будет. Что на это скажет @RigasDome?»

Комментаторы в целом недовольны системой как таковой: «Это не первая и даже не вторая проблема с био контейнерами. Действительно, никто не догадывается, что с этим что-то не так?»

Другой пишет: «Вся эта возня с био контейнерами в Риге — полнейшая показуха».

Рижская дума ответила на публикацию так:

«Добрый день! Управляющий дома не имеет права убирать контейнер. Чтобы отходы не замерзали в контейнере в сильный мороз, рекомендуется выбрасывать их в бумажные или биоразлагаемые пакеты. Мусоровывозящие компании также предлагают застилать контейнер большим биоразлагаемым мешком. Если не удаётся добиться, чтобы управляющий вернул контейнер, просим отправить сообщение на электронную почту: [email protected], указать адрес и описать ситуацию».

На такой ответ у общества появились логичные вопросы: «То есть, чтобы выбросить кожуру от огурцов и картошки, нужно покупать специально для этого изготовленные на фабрике бумажные пакеты? Это точно "зелёный курс"?»

Возникает обоснованный вопрос — действительно ли эта система экологична, если её внедрение основывается на производстве новых товаров и дополнительных обременениях для жителей?

Что такое биологические отходы?

Биологические отходы (или биоотходы) — это отходы, которые естественным образом разлагаются. Например: остатки пищи (фрукты, овощи, яичная скорлупа, кофейная гуща), садовые отходы (листья, трава, растения) и другие органические материалы.

Они собираются отдельно, поскольку переработка позволяет сократить общий объём мусора. Такие отходы можно превратить в компост или использовать для производства энергии. Сортировка также помогает снизить расходы на вывоз мусора.

Обязательные «коричневые контейнеры» в Риге

Контейнеры для биоотходов обязательны во всех многоквартирных домах, где более 10 квартир. Они устанавливаются рядом с местом сбора бытовых отходов.

До сих пор сортировка биоотходов была добровольной, и они составляли менее 5% от общего объёма отходов. Обязательная сортировка должна улучшить эти показатели и сократить расходы.

Что можно выбрасывать в BIO контейнеры:

Остатки пищи, фруктов и овощей

Кофейную и чайную гущу (без пакетиков)

Садовые отходы: листья, траву, мелкие ветки

Отходы комнатных растений

Что нельзя выбрасывать:

Пластиковые пакеты

Упаковку

Разные материалы (например, кошачий наполнитель)

Крупные деревянные куски или стволы деревьев

