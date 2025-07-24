Больше не «Latvijas»: переименуют Латвийскую почту. Зачем?

Baltijas balss logotype

Наша Латвия
Дата публикации: 24.07.2025
Государственное акционерное общество "Latvijas Pasts" отныне будет называться на рынке просто "Pasts" - патриотичное слово "Latvijas" из названия уберут. Таким образом руководство госпредприятия предполагает выбраться из убытков.

Удивительное дело: государственное акционерное общество "Latvijas Pasts" отныне будет называться на рынке просто "Pasts" - патриотичное упоминание о государственной принадлежности исключено после разработки новой визуальной идентичности почты.

"Latvijas Pasts", работавшее в прошлом году с убытками и падающим оборотом, намерено внести изменения в имидж в течение двух лет и пока не может точно сказать, сколько денег на это потребуется. Пока создание нового облика почты, включая смену цветов, новый символ и другие нюансы, обошлось менее чем в сто тысяч евро.

Однако основные расходы ещё впереди, поскольку почте теперь как минимум предстоит оформить в новых цветах и с новой символикой свой обширный автопарк, сеть пакоматов и отделений. Другими словами, трата денег на "смену имиджа" еще в самом начале.

Хотя юридическое название останется прежним - "Latvijas Pasts", упрощённый логотип отныне будет содержать только слово "Pasts" без "Latvijas". Изменения также коснулись основных цветов фирменного стиля компании: синий остался прежним, а жёлтый был заменён на розовый. Еще одним новым символом почты стала птица.

Птица олицетворяет движение, скорость и неустанное трудолюбие. "Latvijas Pasts" инвестировала около 93 000 евро в создание новой визуальной идентичности. В ходе конкурса как экономически наиболее выгодное было выбрано предложение агентства "B40 Magic". "Весь процесс разработки стратегии бренда, идентичности и основных положений занял девять месяцев, над ним работала команда из 13 человек", - говорит руководитель этой фирмы Андрис Рубинс. Предыдущий имидж почты был введен в 2004 году, поэтому закономерна необходимость ребрендинга, который должен придать предприятию динамичный и современный вид, заявили представители "Latvijas Pasts".

Поможет ли это вернуть доверие клиентов к латвийской почте или это еще больше ввергнет госпредприятие в долговую дыру? Увидим уже в ближайшие годы.

(3)
  • К
    Кайзер
    24-го июля

    Вероятно какие то деньги можно слатышиздить на самом переименовании. Иначе ни кто и ни когда не оторвал бы свою ж%пу от дивана.

    74
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го июля

    Как не три п@@@у ты щёткой, всё равно несёт селёдкой, как селёдку ты не мой, всё равно несёт п@@@@й

    80
    17
  • Лк
    Летучий корабль
    24-го июля

    Причём здесь новые слоганы, названия и новая цветовая палитра? Убыточное предприятие ищет и тратит деньги, которых у ней нет, с жёлтого цвета на розовый? Это зазеркалье или я что-то неправильно понял?

    94
    4
