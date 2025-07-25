Baltijas balss logotype

«Как они сводят концы с концами?» Исследование: латвийские пенсионеры - одни из самых обделенных 1 898

Наша Латвия
Дата публикации: 25.07.2025
BB.LV
«Как они сводят концы с концами?» Исследование: латвийские пенсионеры - одни из самых обделенных

"Многие уже заявляют, что не планируют выходить на пенсию из-за финансовой нестабильности. А как обстоят дела у тех, кто уже на пенсии? Как они сводят концы с концами и каковы реальные размеры нынешних пенсий?" - задается вопросами Visual Capitalist.

Издание собрало последние доступные данные о ежегодных государственных расходах на одного пенсионера в 35 европейских странах, а также долю национального ВВП, направляемую на пенсионные выплаты, пишет Otkrito.lv.

Данные взяты из разных баз Eurostat. Рассчитаны государственные пенсионные расходы 2022 года на одного получателя как в евро, так и в стандартизированной валюте PPS (Purchasing Power Standard, стандарт покупательной способности), которая позволяет сравнивать страны с учетом различий в уровне цен.

Самые богатые

В итоговом рейтинге первую тройку стран с самыми высокими пенсиями составили Исландия, Люксембург и Норвегия — годовые пенсионные выплаты в этих странах превышают 30 000 евро. Это стало возможным благодаря высоким зарплатам, сильным бюджетам (часто за счет энергетики и финансов), а также обязательным накопительным схемам.

Также в пятерке лидеров — Дания и Швейцария, где государственные базовые пенсии дополняются обязательными корпоративными накопительными схемами. При этом в этих странах пенсионные расходы составляют менее 9% ВВП — ниже среднего по ЕС (12,2 % ВВП) благодаря высоким налоговым поступлениям.

Высокие расходы, но выплаты могли быть больше

Италия, Франция и Испания тратят на пенсии от 9 до 12% ВВП, однако выплаты на одного пенсионера не достигают 20 000 евро (без учета покупательной способности). Основные причины — старение населения, распределительная система и низкие темпы экономического роста.

ЕС рекомендует повысить возраст выхода на пенсию и индексировать выплаты по ценам, а не по зарплатам, чтобы повысить устойчивость системы.

Восточная Европа погрязла в бедности

В Польше и Венгрии пенсии составляют такую же долю ВВП, как и в Скандинавии, но выплаты — менее 7000 евро в год. Причины — низкая производительность, отток рабочей силы из-за эмиграции и узкая налоговая база.

Если учитывать покупательную способность, разница немного сокращается: например, в Польше пенсия в PPS — 11700, но реальные доходы пенсионеров все равно остаются скромными.

В Латвии - одни из самых низких пенсий в ЕС. Страна занимает в Европе по этому показателю 24-е место из 35. Годовая пенсия на одного человека составляет лишь 5700 евро, то есть 475 евро в месяц. В PPS (с учетом уровня цен) - 7400 евро в год. Доля ВВП страны, которая уходит на пенсии - 7,0%.

Вместе с Литвой, Румынией и Хорватией Латвия находится среди стран с самыми низкими пенсиями в абсолютном выражении. Несмотря на то что расходы составляют 7% ВВП — не так уж и мало — сами выплаты остаются весьма скромными.

Как показывает исследование, уровень пенсионного обеспечения зависит как от общего богатства страны, так и от выбранной пенсионной политики. Очевидно, что и то и другое в Латвии не на самом высоком уровне.

Читайте нас также:
#европа #пенсии
2
1
0
13
1
6

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    25-го июля

    латвия бросила все силы и деньги на борьбу с русским языком, и восточны соседом а в то же время вы посмотрите в каком страшном состоянии находится травмотологическая больница на Дунтес, обшарпанные здания, заброшенные корпуса, это позорище полное, неужели в этих заброшках ещё кого-то лечат?

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 129
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 925
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 843
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1042

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 7
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 0
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 8
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 8
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 12
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 17
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 7
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 0
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео