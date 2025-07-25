«Как они сводят концы с концами?» Исследование: латвийские пенсионеры - одни из самых обделенных

"Многие уже заявляют, что не планируют выходить на пенсию из-за финансовой нестабильности. А как обстоят дела у тех, кто уже на пенсии? Как они сводят концы с концами и каковы реальные размеры нынешних пенсий?" - задается вопросами Visual Capitalist.

Издание собрало последние доступные данные о ежегодных государственных расходах на одного пенсионера в 35 европейских странах, а также долю национального ВВП, направляемую на пенсионные выплаты, пишет Otkrito.lv.

Данные взяты из разных баз Eurostat. Рассчитаны государственные пенсионные расходы 2022 года на одного получателя как в евро, так и в стандартизированной валюте PPS (Purchasing Power Standard, стандарт покупательной способности), которая позволяет сравнивать страны с учетом различий в уровне цен.

Самые богатые

В итоговом рейтинге первую тройку стран с самыми высокими пенсиями составили Исландия, Люксембург и Норвегия — годовые пенсионные выплаты в этих странах превышают 30 000 евро. Это стало возможным благодаря высоким зарплатам, сильным бюджетам (часто за счет энергетики и финансов), а также обязательным накопительным схемам.

Также в пятерке лидеров — Дания и Швейцария, где государственные базовые пенсии дополняются обязательными корпоративными накопительными схемами. При этом в этих странах пенсионные расходы составляют менее 9% ВВП — ниже среднего по ЕС (12,2 % ВВП) благодаря высоким налоговым поступлениям.

Высокие расходы, но выплаты могли быть больше

Италия, Франция и Испания тратят на пенсии от 9 до 12% ВВП, однако выплаты на одного пенсионера не достигают 20 000 евро (без учета покупательной способности). Основные причины — старение населения, распределительная система и низкие темпы экономического роста.

ЕС рекомендует повысить возраст выхода на пенсию и индексировать выплаты по ценам, а не по зарплатам, чтобы повысить устойчивость системы.

Восточная Европа погрязла в бедности

В Польше и Венгрии пенсии составляют такую же долю ВВП, как и в Скандинавии, но выплаты — менее 7000 евро в год. Причины — низкая производительность, отток рабочей силы из-за эмиграции и узкая налоговая база.

Если учитывать покупательную способность, разница немного сокращается: например, в Польше пенсия в PPS — 11700, но реальные доходы пенсионеров все равно остаются скромными.

В Латвии - одни из самых низких пенсий в ЕС. Страна занимает в Европе по этому показателю 24-е место из 35. Годовая пенсия на одного человека составляет лишь 5700 евро, то есть 475 евро в месяц. В PPS (с учетом уровня цен) - 7400 евро в год. Доля ВВП страны, которая уходит на пенсии - 7,0%.

Вместе с Литвой, Румынией и Хорватией Латвия находится среди стран с самыми низкими пенсиями в абсолютном выражении. Несмотря на то что расходы составляют 7% ВВП — не так уж и мало — сами выплаты остаются весьма скромными.

Как показывает исследование, уровень пенсионного обеспечения зависит как от общего богатства страны, так и от выбранной пенсионной политики. Очевидно, что и то и другое в Латвии не на самом высоком уровне.