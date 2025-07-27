Baltijas balss logotype

Наша Латвия
Дата публикации: 27.07.2025
Все неправильно поняли: экономист предлагает не бояться «банкоматной» инициативы СГД

В Латвии вспыхнули опасения по поводу возможных ограничений на наличные деньги. Однако эксперты утверждают — обсуждаемые изменения в законе направлены на борьбу с теневой экономикой, а не на запреты. А это разве не одно и то же?

Общественное волнение по поводу возможных ограничений на использование наличных денег возникло из-за искаженного восприятия законодательных инициатив. Об этом заявил декан факультета экономики и социальных наук Латвийского университета, заместитель председателя Совета по фискальной дисциплине Янис Приеде в эфире передачи “Uzmanības centrā: ekonomika” на TV24.

По словам Приеде, причиной паники стали эмоционально окрашенные термины вроде “ограничение” и “декларирование”, которые неправильно поняла общественность. На самом деле, в законопроектах нигде не говорится о запрете наличных расчетов. “Мне кажется, что именно эти неверные слова разожгли эмоции. А если внимательно прочитать предложения, то становится ясно: ограничений не планируется,” — подчеркнул он.

Изменения в законе, по словам Приеде, предложены Службой госдоходов (VID) как инструмент борьбы с теневой экономикой. Речь идет о выявлении несоответствий между официальными доходами человека и объемами его наличных операций. “Если у человека прозрачные и понятные доходы, то ему совершенно не о чем волноваться,” — отметил экономист. Он пояснил, что VID планирует использовать интеграцию баз данных, чтобы отслеживать подозрительную финансовую активность.

В заключение Приеде подчеркнул: речь идет не о всеобщем контроле за наличными, а о создании механизма, который поможет выявлять подозрительные случаи и сократить масштабы “серого” сектора экономики.

#банки #деньги #сгд
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    27-го июля

    А что кто-то их испугался?, да кто они такие? Я буду снимать и ложиться денег столько сколько захочу

    8
    2

Видео