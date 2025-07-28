Учёные бьют тревогу: ограничение зарплат может отбросить Латвию назад

Исследователи опасаются, что ограничения на повышение зарплат могут болезненно сказаться на участии латвийских ученых в различных международных и отечественных проектах, пишет ЛЕТА со ссылкой на общественные СМИ.

Уже в этом году институты и вузы получили от министерства руководящие принципы, в которых рекомендовано придерживаться ограничения в 2,6 процента при повышении зарплат. Исключение составляет участие в международных исследованиях.

Чтобы исследования из-за этого не были переведены в режим паузы, руководители учреждений просят к науке эти ограничения не применять.

Институт садоводства в Добеле, также известный как сад Упитиса, на самом деле является научным институтом, который в лабораториях изучает латвийские растения до их структуры ДНК. Открытия используются в фармацевтике, производстве продуктов питания и других областях.

"Мы - государственное учреждение, научный институт, но базовое финансирование у нас не превышает 20%, примерно 60-70% составляют международные проекты. Мы платим в бюджет больше денег, чем получаем от государства. Мы способны пополнять госбюджет благодаря занятым у нас светлым умам", - заявляет директор института Инесе Эбеле и добавляет, что в данном случае ограничение в 2,6 процента на повышение зарплат применить невозможно.

Зная, что режим экономии продолжится и в следующем году, в Добеле призывают сделать для науки исключение.

В Министерстве образования и науки (МОН) письменно в этой связи пояснили, что ограничение в размере 2,6% на увеличение фонда оплаты труда распространяется на учреждения государственного управления. Учреждения, участвующие в международных проектах, имеют возможность варьировать оплату труда. То есть это не касается участия ученых в международных проектах.

Директор департамента МОН по высшему образованию, науке и инновациям Лана Франческа Дреймане объясняет: "Это не относится напрямую к научным институтам, которые являются производными публичных лиц, мы лишь выдали рекомендацию с учетом общей бюджетной ситуации. Следует отметить, что это ограничение распространяется на финансирование государственного бюджета, но не распространяется на рост фонда заработной платы в связи с привлечением международного финансирования и участием ученых в международных проектах".