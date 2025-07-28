Baltijas balss logotype

Учёные бьют тревогу: ограничение зарплат может отбросить Латвию назад 1 2667

Наша Латвия
Дата публикации: 28.07.2025
LETA
Учёные бьют тревогу: ограничение зарплат может отбросить Латвию назад
ФОТО: Unsplash

Исследователи опасаются, что ограничения на повышение зарплат могут болезненно сказаться на участии латвийских ученых в различных международных и отечественных проектах, пишет ЛЕТА со ссылкой на общественные СМИ.

Уже в этом году институты и вузы получили от министерства руководящие принципы, в которых рекомендовано придерживаться ограничения в 2,6 процента при повышении зарплат. Исключение составляет участие в международных исследованиях.

Чтобы исследования из-за этого не были переведены в режим паузы, руководители учреждений просят к науке эти ограничения не применять.

Институт садоводства в Добеле, также известный как сад Упитиса, на самом деле является научным институтом, который в лабораториях изучает латвийские растения до их структуры ДНК. Открытия используются в фармацевтике, производстве продуктов питания и других областях.

"Мы - государственное учреждение, научный институт, но базовое финансирование у нас не превышает 20%, примерно 60-70% составляют международные проекты. Мы платим в бюджет больше денег, чем получаем от государства. Мы способны пополнять госбюджет благодаря занятым у нас светлым умам", - заявляет директор института Инесе Эбеле и добавляет, что в данном случае ограничение в 2,6 процента на повышение зарплат применить невозможно.

Зная, что режим экономии продолжится и в следующем году, в Добеле призывают сделать для науки исключение.

В Министерстве образования и науки (МОН) письменно в этой связи пояснили, что ограничение в размере 2,6% на увеличение фонда оплаты труда распространяется на учреждения государственного управления. Учреждения, участвующие в международных проектах, имеют возможность варьировать оплату труда. То есть это не касается участия ученых в международных проектах.

Директор департамента МОН по высшему образованию, науке и инновациям Лана Франческа Дреймане объясняет: "Это не относится напрямую к научным институтам, которые являются производными публичных лиц, мы лишь выдали рекомендацию с учетом общей бюджетной ситуации. Следует отметить, что это ограничение распространяется на финансирование государственного бюджета, но не распространяется на рост фонда заработной платы в связи с привлечением международного финансирования и участием ученых в международных проектах".

Читайте нас также:
#наука
1
2
2
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    31-го июля

    Она там давно))))))))))/А вы это в силу каких причин не замечаете????))))))))) Природной одарённости или ещё какие-то причины есть!!!!!))))))))

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране
Отходная инфляция: «мусорные тарифы» в Риге поднимут из-за роста зарплат в стране Эксклюзив!
«Будь одним из нас!»: военные пропагандисты вывесили плакат на месте сбора рижских бомжей
Здесь когда-то был товарищ Киров. Фото автора. Эксклюзив!
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует
Ну вот и осень. Вторник погодой особо не порадует 130
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ
В клиниках Латвии кричат и пугают, а также угрожают психически больным пациентам – ЛТВ 1 927
Современное оборудование для патологических исследований прибыло еще в 2020 году. Эксклюзив!
Патология в норме: еще одна реформа от латвийского министра Абу Мери 1 847
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии
Ну и ну! Синоптики объявили вердикт погоде на вторник в Латвии 1043

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 11
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 4
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 12
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят
Еда и рецепты
Назван простой, но эффективный способ вернуть молодость всем, кому за пятьдесят 13
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови
Еда и рецепты
Даже избыток соли не навредит: острая закуска снизит давление и уровень сахара в крови 17
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 19
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 11
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 4
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео