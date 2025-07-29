Собственно, общественности о планах вооруженных сил много знать и необязательно, но в данном случае речь идет о пороговой величине в полтысячи зарубежных "милитаристских персон", о коих положено оповещать.

Маневры Namejs пройдут с 2 сентября по 10 октября, это будут штабные и тактические полевые учения подразделений Национальных вооруженных сил, "при которых будут тренировать действиям как в случае гибридной, так и конвенциональной угрозы". Задействуют и гражданский сектор — ради "выполнения задач всеобъемлющей обороны". В маневрах, названных по имени мифического древнего властителя, по сложному сценарию примет участие свыше 500 военнослужащих из таких государств, как Литва, Эстония, Швеция, Дания, Великобритания, Соединенные Штаты и… Украина! Надо полагать, что Незалежная уже решила все свои горячие проблемы, что снимает войска с фронта? А может, ситуация у нас тут, в Балтии, уже такова, что без опыта ВСУ — никуда.

Практически одновременно, с 6 сентября по 8 октября, в стране будут идти учения Forest Guardian ("Лесной страж"). Здесь упор сделают на Объединенные силы реагирования, в страну прибудут подразделения из Соединенного Королевства, а Латвия будет тренировать "сотрудничество подразделения во время операций поддержки принимающей стороны".

Точно такая же, латвийско–британская, операция планируется с 15 сентября по 15 октября в рамках учений Austere Shield ("Строгий щит"). Акцент предполагается на проведение "оборонных и инженерных заданий". В документе Министерства обороны идет ссылка на 3–ю статью Североатлантического договора: "Для максимально эффективного достижения целей Договора стороны, индивидуально и коллективно будут поддерживать и развивать посредством постоянных и эффективных усилий и взаимной помощи свои индивидуальные и коллективные возможности по отражению вооруженного нападения". Разумеется, все было запланировано загодя — в рамках политики обороны. Потому и ведомства — как МИД, МВД, Минфин, Минюст, согласовали проведение учений безо всяких формальностей, "по умолчанию".

А ведь ровно в то же самое время — с 13 сентября — на территориях России и Беларуси пройдут учения "Запад–2025". Объявленная численность войск только в РБ — 13 000 человек. И не случилось бы, как говорилось в то же время 1939 года, всяческих случайностей…