Осенние маневры: для защиты Латвии прибудет более 1500 импортных военнослужащих 8 1560

Наша Латвия
Дата публикации: 29.07.2025
BB.LV
Земессардзе ЛР: мы войны не хотим, но к отпору — готовы!

Земессардзе ЛР: мы войны не хотим, но к отпору — готовы!

ФОТО: Facebook

Военное ведомство государства озвучило свои ближайшие планы: министр Андрис Спрудс ("Прогрессивные") представил на прошлой неделе на заседании правительства программу маневров на территории республики.

Собственно, общественности о планах вооруженных сил много знать и необязательно, но в данном случае речь идет о пороговой величине в полтысячи зарубежных "милитаристских персон", о коих положено оповещать.

Маневры Namejs пройдут с 2 сентября по 10 октября, это будут штабные и тактические полевые учения подразделений Национальных вооруженных сил, "при которых будут тренировать действиям как в случае гибридной, так и конвенциональной угрозы". Задействуют и гражданский сектор — ради "выполнения задач всеобъемлющей обороны". В маневрах, названных по имени мифического древнего властителя, по сложному сценарию примет участие свыше 500 военнослужащих из таких государств, как Литва, Эстония, Швеция, Дания, Великобритания, Соединенные Штаты и… Украина! Надо полагать, что Незалежная уже решила все свои горячие проблемы, что снимает войска с фронта? А может, ситуация у нас тут, в Балтии, уже такова, что без опыта ВСУ — никуда.

Практически одновременно, с 6 сентября по 8 октября, в стране будут идти учения Forest Guardian ("Лесной страж"). Здесь упор сделают на Объединенные силы реагирования, в страну прибудут подразделения из Соединенного Королевства, а Латвия будет тренировать "сотрудничество подразделения во время операций поддержки принимающей стороны".

Точно такая же, латвийско–британская, операция планируется с 15 сентября по 15 октября в рамках учений Austere Shield ("Строгий щит"). Акцент предполагается на проведение "оборонных и инженерных заданий". В документе Министерства обороны идет ссылка на 3–ю статью Североатлантического договора: "Для максимально эффективного достижения целей Договора стороны, индивидуально и коллективно будут поддерживать и развивать посредством постоянных и эффективных усилий и взаимной помощи свои индивидуальные и коллективные возможности по отражению вооруженного нападения". Разумеется, все было запланировано загодя — в рамках политики обороны. Потому и ведомства — как МИД, МВД, Минфин, Минюст, согласовали проведение учений безо всяких формальностей, "по умолчанию".

А ведь ровно в то же самое время — с 13 сентября — на территориях России и Беларуси пройдут учения "Запад–2025". Объявленная численность войск только в РБ — 13 000 человек. И не случилось бы, как говорилось в то же время 1939 года, всяческих случайностей…

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(8)
  • A
    Aleks
    31-го июля

    17 каменных ангелов Гершвина про Аргентину 1973.Не для защиты Латвии эти 1509 человек,что смешно,а для контроля армии и высших офицеров А то мало ли,вдруг случится как в Аргентине Учатся на своих ошибках Для того и затащила бабушка Фрейберга Латвию в НАТО и ЕС .

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го июля

    Ну да. Это очень смешно.

    2
    2
  • VS
    Vad Sorry
    29-го июля

    1500 полубыхых вояк будут ни хрена ни делать по вечерам, гонять латышек , и кто оплачивает этот банкет ? И какой смысл от этого? Кому это надо? Кто за них будет платить? Может начать думать про местное население и там завод какой-то открыть? У нашего правительства есть какие-то идеи как деньги делать и думать , про свою страну? Зачем 1500 нахлебников, которые будут в игры играть, кушать, пить , бабки за это получать, а по вечерам латышек искать для развлечения? К этому мы стремимся?

    14
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го июля

    как прибудут, так и убудут - никто Латвию кроме самих латышей защищать не будет! Даже и не надейтесь.

    12
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    29-го июля

    А от кого вы там защищаться собрались????? Вы бы эти деньги , на пенсионеров лучше потратьте. Благосостояние страны-на прямую связано от покупательной способности населения, котороо всё меньше и меньше.... Позорище очередное...

    34
    1
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    29-го июля

    Вопрос-:а какого будут принимать участие вояки из юкраины?????? Они не входят ни в наты))))) ни в евросоюз!!!!! Они вообще кто такие, чтобы принимать участие....????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пусть всё что от юкраины осталось валят защищать....!!!!!!! А то ои там отгребают по полной, и чему-то учить кого-то собираются... Как драпать из окоп))))))))))))))))ПУСТЬ ВАЛЯТ НА хохляндию...Там у них, дел за гланды!!!!

    29
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го июля

    А с какой конкретно целью международные наемники будут тренироваться и изучать Латвию? Разве не хватает канадских вооруженных сил?! И какой опыт хохлонацисты будут передавать? Как возглавлять заградотряды и терроризировать местных мирных жителей? И какого черты военные страны не входящей ни у ЕС, ни в НАТО будут находится в Латвии???!!!

    47
    2
  • П
    Процион
    29-го июля

    Так сколько, всё-таки, иностранных вояк прибудут в Латвию: более 1500 или свыше 500?

    29
    2
