100 евро на лекарства – не миф: плата за «обслуживание рецепта» больно ударила по карману пенсионеров

Некоторое время назад Латвийское объединение сообществ сениоров (LSKA) распространило в СМИ призыв к Министерству здравоохранения: ограничить плату в аптеках за оформление рецептов. Плата «обслуживание рецепта» больно ударила по карману пациентов именно пожилого возраста – главных потребителей рецептурных медикаментов.

Призывая Минздрав ввести потолок платы за услуги фармацевтов, LSKA параллельно намеревалось провести опрос по поводу стоимости/доступности лекарств среди сениоров – членов объединения LSKA.

Удалось ли реализовать эти планы, а также о ситуации в здравоохранении в целом – наш разговор с руководителями LSKA.

Астрида Бабане, председатель правления LSKA

Лилита Калная, заместитель председателя правления LSKA

Актуальные вопросы

Астрида Бабане: Призыв наших организаций к Министерству здравоохранения, распространенный публично, с просьбой ввести потолок платы за услуги фармацевта, а также найти возможность предоставить пожилым людям дополнительные льготы при покупке медикаментов был продиктован объективной необходимостью.

Понятно, что если пожилого человека поразило одно заболевание, то очень скоро к нему присоединятся и другие. Как правило, для лечения пожилому человеку постоянно необходимы рецептурные препараты. Хорошо, если это один препарат, два или пусть даже три. Ну а если их десять и даже больше, и принимать их необходимо на постоянной основе?

Между тем именно так обстоит дело при хронических заболеваниях, которыми в основном страдают пожилые люди. И при таком раскладе никакой выгоды от лекарственной реформы для сениоров не получается, напротив – расходы только возрастают. Именно поэтому, по мнению LSKA, необходимо ввести потолок платы за услуги фармацевта, независимо от того, сколько рецептов обслуживается.

«Сегодня НЕДЕЛЯ»: LSKA планировало провести опрос сениоров по поводу стоимости/доступности лекарств. Удалось ли это осуществить?

Лилита Калная: Стоимость медикаментов, равно и как их доступность, – один из так называемых «больных вопросов» практически для любой пожилой аудитории, и LSKA в этом смысле исключением отнюдь не является. Поэтому, организуя лекции специалистов здравоохранения в рамках занятий «Школы сениоров в Риге», мы стараемся включать и эти темы.

Но если, к примеру, в конце 2023 года для пожилых людей все еще наиболее актуальным был вопрос о вакцинации, о возможных побочных эффектах и о том, насколько и от каких заболеваний она (вакцинация) защищает, а также вопрос о компенсируемых медикаментах (о чем нам рассказывала представитель Министерства здравоохранения из Департамента фармации), то сейчас наибольшую актуальность приобрели вопросы, связанные с «лекарственной реформой», в частности, те 0,75 евро, которые необходимо платить в аптеках за обслуживание каждого рецепта.

Мы разработали анкету-опросник, чтобы узнать мнение сениоров – действительно ли в результате реформы доступность медикаментов для них улучшилась, стали ли цены на лекарства более «дружественными» к кошелькам пенсионеров.

Также в анкете был вопрос, приходится ли сениору из-за введенной платы за обслуживание рецептов отказываться от приобретения каких-либо необходимых ему медикаментов. Мы также просили сениоров оценить консультации, предоставляемые фармацевтами по различным вопросам – воздействие лекарства при тех или иных симптомах, как правильно принимать конкретное лекарство, каковы возможные побочные эффекты и т. д.

Правда, поскольку сейчас лето, и наша «Школа сениоров в Риге» незадолго до Лиго ушла на летние каникулы и возобновит свою работу только осенью, анкетирование мы пока отложили. Тем более что в сентябре, к моменту возобновления работы Школы, будет уже девять месяцев с начала лекарственной реформы. Так что мы получим гораздо более полную и объективную картину того, как реформа повлияла на потребление медикаментов у сениоров.

Сениоров услышали?

«СН»: А со стороны Министерства здравоохранения и/или других государственных учреждений была ли какая-либо реакция на призыв LSKA?

АБ: Если вы имеете в виду официальный ответ, то нет, такого рода реакции не было. Тем не менее есть основания полагать, что мнение сениоров было услышано. Так, вскоре после Лиго министр здравоохранения Хосам Абу Мери в одном из интервью обнародовал данные, установленные Министерством здравоохранения: что примерно 30 тысяч жителей Латвии на постоянной основе «отоваривают» более пяти рецептов в месяц; возможно, все-таки следует установить потолок платы за обслуживание рецептов. Это – подтверждение, что по крайней мере здесь мы с министром здравоохранения смотрим в одном направлении.

Вообще же LSKA с самого начала очень внимательно следила за ходом лекарственной реформы. Год назад мы присоединились к призыву нашей партнёрской организации – Латвийской федерации пенсионеров – приостановить реформу до тех пор, пока не будут всесторонне оценены все аспекты снижения цен на лекарства и выслушаны мнения всех заинтересованных сторон. Напомню: Минздрав очень долго не мог прийти к компромиссу с фармацевтической отраслью. Сейчас это согласие достигнуто.

ЛК: Еще одна острая проблема – это подорожание относительно дешевых безрецептурных лекарств. Спору нет: аптеке необходимо зарабатывать, чтобы выживать. Но и пожилым людям нужно выживать, а для этого необходимо, чтобы в аптеках предлагались медикаменты, соответствующие по цене финансовым возможностям пенсионера – в сегменте как рецептурных, так и безрецептурных препаратов!

Мы считаем, что доступность медикаментов для пожилых людей следует пересматривать не только с физической, но и с финансовой точки зрения, поскольку многие пенсионеры, имеющие небольшие пенсии, просто не могут позволить себе покупать лекарства, выписанные врачом! Между тем ни для кого не секрет, что для многих пожилых людей доступность медикаментов и их цена в буквальном смысле являются вопросом выживания.

100 евро на лекарства – не миф

«СН»: Что, по мнению LSKA, требуется для нормализации ситуации и намерена ли организация предпринимать какие-либо действия в этом направлении?

ЛК: Более детально мы будем говорить об этом осенью, когда будут получены результаты анкетирования сениоров. Однако уже сейчас очевидно, что пенсионерам необходима государственная программа поддержки при покупке медикаментов. То, что многим пожилым людям приходится тратить на лекарства более 100 евро в месяц (причем в эту сумму уже включены компенсируемые государством медикаменты) – это не миф. Это горькая правда.

Что касается конкретных действий, то LSKA регулярно подает в Комиссию Сейма по социальным и трудовым делам свои предложения по улучшению качества жизни пожилых людей. Например, этой весной мы предложили рассмотреть вопрос о необходимости отдельного закона о сениорах. Такой закон способствовал бы интеграции пожилых людей в рынок труда, более активному участию в защите своих прав и интересов в сфере занятости, а также побудил бы их к началу или продолжению предпринимательской деятельности. Это позволило бы также стимулировать участие сениоров в мероприятиях, способствующих укреплению здоровья, что также очень важно.

АБ: Понятно, что не существует такой «волшебной таблетки», приняв которую сразу станешь здоровым. Но есть возможность с помощью различных физических и познавательных мероприятий поддерживать себя в форме. Поэтому члены LSKA – общественные организации – организуют достаточно большое количество физических занятий. Например, в общинном центре Svētās Ģimenes māja («Дом Святого Семейства») проводятся занятия для укрепления спины и танцевальные мастер-классы для сениоров.

«Школа пожилых людей в Кулдиге» приглашала пенсионеров на занятия по скандинавской ходьбе, гимнастике, аквааэробике и цигун. Оздоровительные мероприятия проводятся и в других организациях, входящих в LSKA.

Финансы, кадры, коммуникация...

«СН»: Если говорить о ситуации в латвийском здравоохранении в целом – какие, по мнению LSKA, наиболее острые проблемы существуют и какие меры государственные учреждения (в первую очередь – Министерство здравоохранения) должны принять для ее (ситуации) улучшения?

АБ: Не может не беспокоить неоднократно звучавшая в публичном пространстве информация об остром дефиците работников в системе здравоохранения. Плюс недостаточное финансирование – одна из причин образования длинных очередей.

Также вызывает вопросы список компенсируемых медикаментов. Да, в этом году он был расширен за счет новых диагнозов, но достаточно ли этого?

Острейшая проблема – недостаточное финансирование; однако я сильно сомневаюсь, что когда-либо настанет день, когда медики скажут: «Денег достаточно».

И, наконец, необходимо упорядочить сеть больниц и создать прозрачную систему, в которой четко видно, куда уходит каждый евроцент. Насколько можно судить из информации в публичном пространстве, Министерство здравоохранения уже работает над этим.

Безусловно, нашу систему здравоохранения есть за что критиковать, однако недовольства и критики недостаточно, и систему это не наладит. Необходима коммуникация всех вовлеченных сторон, взаимный обмен мнениями и предложениями. Только тогда дело сдвинется с мертвой точки.