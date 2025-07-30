Baltijas balss logotype

Дата публикации: 30.07.2025
«Это уже перебор». Экономист о контроле за сделками с наличными

Эксперт удивлен такой "борьбой с теневой экономикой"!

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что, зачастую, власти, борясь с теневой экономикой, явно перегибают палку. "Решили значительно понизить сумму, выше которой при зачислении или снятии денег через банкомат банки должны тут же сообщать. А ведь эти бесконечные сообщения налево и направо - дополнительная нагрузка на банки! Правительство заявляет о необходимости уменьшить бюрократию, но при этом снова вводит дополнительные бюрократические процедуры", - недоумевает экономист.

Напомним: подготовлены поправки, которые обязывают банки подавать пороговые декларации всякий раз, когда физические и юридические лица вносят на счет наличными сумму от 750 евро или снимают наличные на сумму от 1500 евро.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    30-го июля

    Зае..утся проверять. Сделки не только нужно отследить, но еще и нужно оценить. Все это запугивание людей, чтобы не пользовались наличкой, иначе налоговой нужно много надзирателей оценивать сделки. Компутер это оценить пока не может. Не проблема собрать информацию, ее еще нужно переработать и оценить, а это работа, за которую нужно платить деньги. Все их глупые потуги принесут только лишние расходы. Было бы так просто, уже давно все страны это ввели. Опять изобретают велосипед на латышском языке.

    35
    1

