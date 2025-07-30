«Это уже перебор». Экономист о контроле за сделками с наличными

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис считает, что, зачастую, власти, борясь с теневой экономикой, явно перегибают палку. "Решили значительно понизить сумму, выше которой при зачислении или снятии денег через банкомат банки должны тут же сообщать. А ведь эти бесконечные сообщения налево и направо - дополнительная нагрузка на банки! Правительство заявляет о необходимости уменьшить бюрократию, но при этом снова вводит дополнительные бюрократические процедуры", - недоумевает экономист.

Напомним: подготовлены поправки, которые обязывают банки подавать пороговые декларации всякий раз, когда физические и юридические лица вносят на счет наличными сумму от 750 евро или снимают наличные на сумму от 1500 евро.