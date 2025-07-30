Baltijas balss logotype

Дата публикации: 30.07.2025
Всего за год: Латвия поменяла профицит 253 млн евро на дефицит в 604 млн евро
ФОТО: Valsts kanceleja

За первые шесть месяцев этого года поступления консолидированного совокупного государственного бюджета составили 8,931 млрд евро, а расходы - 9,184 млрд евро, что образует дефицит в 253,1 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов, ссылаясь на данные Государственной казны.

Год назад, в конце июня, в консолидированном совокупном бюджете государства был профицит в размере 604 млн евро.

В министерстве отметили, что на баланс совокупного бюджета повлиял дефицит основного государственного бюджета, в то время как специальный государственный бюджет и бюджеты самоуправлений в первой половине 2025 года имели профицит. Если год назад поступления совокупного бюджета росли значительно быстрее, чем расходы, то в первой половине этого года поступления были близки к прошлогоднему уровню.

В первом полугодии этого года поступления консолидированного совокупного бюджета были на 82,4 млн евро или на 0,9% ниже, чем в первом полугодии прошлого года. В соответствии с инвестиционным циклом, поступления от иностранной финансовой помощи, включая выплаты от Европейской комиссии (ЕК), были на 314,4 млн евро меньше, чем в первые шесть месяцев прошлого года, что увеличило уровень дефицита. В мае был получен третий транш из Фонда восстановления в размере 293 млн евро. Во второй половине года еще ожидается возмещение инвестиционных расходов из фондов ЕС.

Общий объем налоговых поступлений, включая остаток на едином налоговом счете, в первой половине этого года составил 6,9 млрд евро, что на 380,8 млн евро или 5,8 % больше, чем за тот же период 2024 года. В то же время план налоговых поступлений в совокупный бюджет, без учета остатка на едином налоговом счете, в первой половине этого года был выполнен на 99,9%, то есть поступления оказались на 6,4 млн евро меньше запланированных. Минфин напоминает, что и ранее прогнозировал, что во втором полугодии будет недовыполнение плана и соответственно скорректировал прогноз налоговых поступлений на 2025 год.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) за первые шесть месяцев этого года достигли 1,9 млрд евро, что на 76,1 млн евро или 4,1% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Поступления НДС выросли на 2,6% в первой половине этого года.

Поступления от акцизов в первом полугодии 2025 года составили 24,1 млн евро, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда они составили 602,4 млн евро. Несмотря на снижение потребления нефтепродуктов и сигарет, по данным Службы государственных доходов (СГД), наибольший рост поступлений произошел по нефтепродуктам - на 15,7 млн евро или 5,6%, и по табачным изделиям - на 6,3 млн евро или 4,6%, в связи с повышением ставок.

Взносы социального страхования, за исключением взносов в государственную схему фондированных пенсий, в первом полугодии текущего года увеличились на 164,3 млн евро или 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,3 млрд евро. Поступления от подоходного налога с населения в первые шесть месяцев этого года составили 1,3 млрд евро, увеличившись на 30 млн евро или 2,4% по сравнению с первым кварталом годом ранее, что стало результатом налоговой реформы.

Поступления налога на прибыль предприятий в январе этого года значительно выросли благодаря действиям налогоплательщиков при распределении прибыли в конце 2024 года и выплате компаниями дивидендов физическим лицам.

Общий объем неналоговых поступлений в совокупный бюджет в первой половине 2025 года составил 668,4 млн евро, что на 160,3 млн евро или 19,3% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. В частности, 2024 году банки платили сбор для поддержки ипотечных заемщиков, который составил 48,8 млн евро за первые шесть месяцев прошлого года, но в этом году такой сбор отменен.

Общий объем бюджетных расходов в первой половине 2025 года увеличился на 774,7 млн евро, или на 9,2 %, по сравнению с первой половиной 2024 года.

#бюджет
(2)
  • Д
    Дед
    30-го июля

    Не было никакого профицита, просто правящие надували щеки и натягивали сову на глобус, и тут она лопнула. Со всем их враньем и приписками уже не скроешь , что экономика Латвии летит в пропасть. Полет нормальный!

    5
    0
  • пк
    полосатый конь
    Дед
    31-го июля

    "Ну и пусть себе летит, может там её гнездо ?" )))) Счастливого полёта...

    3
    0

