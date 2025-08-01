Цены резко пошли вверх: жители Латвии прощаются с поставщиками электроэнергии

Цены на электричество на бирже снова начали идти вверх, и многие латвийцы предпочли попрощаться со своим текущим поставщиком электроэнергии и найти нового - предлагающего более выгодные условия.

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе - по сравнению с предыдущей неделей - выросла на 8%. При этом, многие жители замечают, что конкуренты предлагают новым клиентам более выгодные тарифы, чем текущий поставщик электроэнергии.

Так, только в первой половине 2025 года в Латвии потребители поменяли поставщика электроэнергии 29 819 раз, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в свежем обзоре оператора распределительных сетей Sadales tīkls.

За шесть месяцев количество заявок на смену поставщика увеличилось примерно на 1800 случаев по сравнению с первой половиной 2024 года.

Интересно, что цены на электричество для домохозяйств в Латвии выше, чем в Дании и во Франции - и это согласно данным Eurostat. А в скандинавских странах электроэнергия вообще чуть ли не в два раза дешевле, чем в Латвии.