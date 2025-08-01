Baltijas balss logotype

С 1 августа латвийские власти начинают борьбу с пьянством

Дата публикации: 01.08.2025
С 1 августа латвийские власти начинают борьбу с пьянством

С 1 августа в Латвии вступают в силу новые ограничения на продажу и рекламу алкогольных напитков. Время торговли спиртным – сокращается, скидки и акции – запрещаются.

Алкоголь будет продаваться с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 и по воскресеньям с 10:00 до 18:00. Время торговли алкоголем в розницу будет ограничено везде: и в обычных магазинах, и на порталах, и в мобильных приложениях. (При онлайн-заказе алкоголь может быть доставлен не ранее чем через шесть часов после оформления заказа.) Но новые правила не распространяются на бары и рестораны, где алкоголь подают на вынос. Также вступит в силу запрет на употребление алкоголя в игорных залах.

В Литве получилось?

Поправки к Закону об обороте алкогольных напитков Сейм утвердил с мыслью, что страна таким образом станет меньше пить.

Фоном идет печальная статистика. По данным ВОЗ, в 2019 году на одного жителя Латвии 15+ лет приходилось около 12,8 литра чистого спирта в год – это один из самых высоких показателей в Европе. Латвия значительно превзошла даже традиционные винодельческие регионы.

И хотя за последние годы эта цифра немного снизилась (до 11,1 литра к 2023 году), проблема остается острой. Около 15% взрослого населения в возрасте 15–64 лет попадают в категорию «чрезмерных» потребителей алкоголя, что приводит к росту заболеваний, связанных с алкоголем, и социальной напряженности.

Около 30% подростков в Латвии в возрасте 15–17 лет хотя бы раз в месяц употребляют алкоголь. Это подтолкнуло власти к ужесточению мер, включая запрет на продажу алкоголя лицам младше 20 лет (хотя это предложение в итоге не вошло в финальную версию поправок).

Поправки обсуждались в Сейме с весны 2023 года и изначально планы были еще жестче. Рассматривался запрет на продажу алкоголя в магазинах при автозаправках и полный запрет торговли спиртным по воскресеньям после 15:00. Однако после бурных дискуссий эти меры были смягчены.

«Сколько употребляют, сколько зла приносит, сколько люди в больницы попадают, сколько всяких преступлений происходит. Я не могу назвать ни одного позитивного момента, который дал алкоголь», – сообщил журналистам свою позицию глава Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам (СЗК) Андрис Берзиньш.

«Мы основывались на доказательствах и данных экспертов, например Всемирной организации здравоохранения, что такие ограничения, например на часы продажи алкоголя, снижают потребления алкоголя. Это показывает и пример Литвы», – заявила член комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам («Прогрессивные») Майрита Лусе. В Министерстве здравоохранения, опираясь на пример Литвы, где похожие ограничения действуют уже несколько лет, тоже выразили надежду: благодаря этим мерам пить в Латвии будут на 10% меньше.

Для сравнения: время продажи алкоголя в странах Балтии

В Литве:

По будням и по субботам продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 20:00, по воскресеньям – с 10:00 до 15:00

В Эстонии:

Продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 22:00

А не будет ли взрыва «запрещенки»?

А вот в Латвийской ассоциации алкогольной отрасли после принятия поправок выразили скепсис: «Надо работать над культурой потребления алкоголя, а не над запретами. Если ты выбираешь потреблять – то это один стакан вина, или бокал пива, или один шот крепкого алкоголя. Потому что я все еще вижу и слышу от старшего поколения, что лучше неделю ничего не пить и потом одну субботу или пятницу напиться. Это неправильно. Если ты хочешь пить алкоголь, и я повторяю – не надо всем пить, но если ты хочешь, то делай это лучше», – сообщил журналистам исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс. Он не исключил, что новые ограничения могут привести к тому, что люди станут больше покупать алкоголь нелегально:

«Это еще одна из причин, почему мы против. Я помню, была передача 3 года назад, были исследования, как таксисты продают алкоголь. Я год или полтора назад ехал с таксистом, а он мне вейп предлагал. Это будет», – добавил Давис Витолс.

«Мы это уже проходили. С возвращением вас, любимые «точки»! «Сигареты, спирт, водочка» – снова начнет привычно ласкать слух.

Только конченые идиоты могут снова и снова наступать на собственные грабли», – упражняются в сарказме пользователи соцсетей.

Сработают ли ограничения – покажет время. Кабмин обязан до 31 октября 2026 года представить в Сейм отчет о влиянии новых правил на экономику и здоровье населения. Если потребуется, законодательство снова пересмотрят.

О рекламе

С 1 августа реклама алкоголя будет запрещена в печатных изданиях, кинотеатрах, интернете.

Места розничной торговли должны будут разместить хорошо заметные надписи, гласящие, что употребление алкоголя оказывает негативное влияние на здоровье, что их продажа несовершеннолетним запрещена. Будут запрещены маркетинговые акции, предлагающие приобрести несколько бутылок по сниженной цене и скидки в рамках программ лояльности.

Торговцы готовятся к 1 августа: все участники рынка обновляют кассовые аппараты и IT-системы, сайты, платформы электронной коммерции и программы лояльности, корректируют ценники и готовят информационные материалы.

#алкоголь
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Оставить комментарий

(4)
  • пк
    полосатый конь
    1-го августа

    Имитация бурной деятельности ! Сокращённо ИБД ))

    4
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    1-го августа

    Сейчас латыши начнут затариваться наперед и совсем сопьются, так как затарка долго не стоит. Типа, "раз пошла такая пьянка, реж последний огурец!"

    19
    4
  • lo gos
    lo gos
    1-го августа

    Да, откроются районные точки, где по ночам продают алкоголь с наценкой всем подряд, и молодым, и старым, без разбора возраста и пола, крышуемые ментами и депутатами, именно те, кто приняли этот закон, явно заинтересованы в ночной продаже алкоголя.

    29
    2
  • П
    Процион
    1-го августа

    Это не борьба с пьянством, а борьба с водкой (со спиртным). Которая не имеет перспектив и не имеет смысла.

    19
    2
Читать все комментарии

