За очками дешевле в Египет! Латвийцы шокированы ценами на оптику

«Дешевле снова поехать в Египет!» Мы в Латвии слишком много платим за очки? 27 Женщина на социальной платформе «X» затеяла дискуссию о ценах на очки в Латвии – действительно ли заказать очки у нас стало космически дорого?

Пользовательница «X» делится своим опытом: «Сегодня я была в шоке от очков. Во-первых, цены – одна линза от 200 евро, всего 400, плюс оправа + работа. Но то, что нужно ждать 2-3 недели, кажется чем-то космическим. В египетском курорте мужу сделали очки со специальными стеклами за 24 часа, всего за 70 евро вместе с оправой».

Эта женщина не единственная, кто так думает. Многие делятся своим опытом, подтверждая, что заказ очков обошелся им довольно дорого. LA вышел на связь с представителями оптических салонов, чтобы выяснить более подробно, как формируются цены на очки.

Руководитель отдела маркетинга «Vision Express» Андис Силакактиньш: «Цена очков складывается из трех параметров – стоимости оправы, стоимости линз и стоимости подгонки очков, то есть работы оптика.

Стоимость оправы зависит от материала, дизайна и бренда. Линзы для очков различаются по дизайну (например, монофокальные линзы для чтения или мультифокальные с разной «силой», с помощью которых можно хорошо видеть как вдаль, так и использовать для чтения), покрытия (пылеотталкивающие, влагоотталкивающие, особо устойчивые к царапинам, особо подходящие для работы с экранами и т. д.), толщины линз.

Если клиент выбирает эксклюзивную оправу и прогрессивные линзы сложного дизайна, то цена очков может легко превысить 400 и 500 евро.

Никто не любит ответ «это зависит от», но цена очков действительно зависит от различных факторов.

В магазинах «Vision Express» можно купить качественные очки даже за 69 евро, но чаще всего клиенты выбирают оправу известного бренда и линзы со специальными покрытиями или дизайном, что вместе с работой оптику обходится в 250-300 евро.

Представитель METROPOLE Лаура Гайлите сообщает: «Очки в нашем салоне доступны в широком ценовом диапазоне, чтобы удовлетворить различные потребности и бюджеты клиентов: Очки для коррекции зрения: цены начинаются от 100 евро (включая оправу и монофокальные линзы со стандартными покрытиями).

Специальные предложения для пенсионеров: доступны значительно сниженные цены, а также регулярные акции с еще более выгодными условиями.

Средняя цена: большинство клиентов выбирают очки в ценовом диапазоне от 150 до 350 евро, в зависимости от выбранной технологии линз, покрытий и материала оправы.

Премиум и индивидуальные решения (например, прогрессивные, адаптированные для работы за компьютером или фотохромные линзы): цена может достигать 350–500+ евро, в зависимости от специфики и степени индивидуализации».

Представительница оптического салона METROPOLE также подчеркивает, что окончательная цена очков зависит от индивидуальных потребностей.

«Очки — это не универсальный продукт с фиксированной ценой, а индивидуальное решение для коррекции зрения. Наша цель — предложить гибкие решения для всех: как высококачественные технологии, так и доступные варианты для людей с ограниченным бюджетом.

Наша философия — максимальное качество по разумной цене, адаптированное к образу жизни, требованиям к зрению и бюджету клиента. Мы предлагаем различные варианты как в более доступном сегменте, так и в премиум-классе».

Также подчеркивается принцип прозрачности. «Мы считаем, что прозрачность цен и информирование клиентов очень важны. Клиенту всегда объясняют, за что он платит, и предлагают несколько вариантов цен».

Что касается оптического салона «Fielmann», то его представительница Лаура Ливдане сообщает: «Назвать конкретную среднюю цену сложно, поскольку она зависит от очень разных факторов. Однако следует подчеркнуть, что в оптике «Fielmann» можно заказать полный комплект очков, начиная от 55 евро — в эту цену уже включены проверка зрения, оправа, линзы и работа мастера. Это стандартное предложение с оправой из коллекции «Fielmann» и базовыми линзами, без дополнительных покрытий или планировки.

В то же время следует отметить, что клиентам доступен очень широкий выбор – например, оправы из коллекции «Fielmann» за 9, 15 и 35 евро – с такой же гарантией и сервисным обслуживанием, как и другие оправы. Они произведены в Германии, и их качество идентично более дорогим моделям.

Конечно, для клиентов, которые предпочитают ручную работу, оправы из ограниченных коллекций дизайнеров и линзы высшего класса со специальными оптическими решениями, цена может быть значительно выше – мы всегда подстраиваемся под пожелания и потребности клиента». В магазинах «Fielmann» цена очков складывается из следующих компонентов:

оправа – от коллекции «Fielmann» до всемирно признанных модных брендов; линзы – базовые или с дополнительными покрытиями, асферическими, фотохромными и другими функциями; работа и обработка – проверка зрения оптометристом (в оптике «Fielmann» – бесплатно) и установка линз; дополнительные услуги и гарантии – «Fielmann» предлагает несколько сервисных гарантий, например, гарантию низких цен.

Все опрошенные представители оптических салонов отмечают, что изготовление очков действительно может занять в среднем 2–3 недели.