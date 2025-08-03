Вам нужны права? Работающие латвийцы приглашаются на бесплатные курсы вождения авто и трактора

С 1 августа Государственное агентство занятости (ГАЗ, NVA) приглашает подать заявку на курсы в рамках мероприятий "пожизненного образования" для освоения образовательных программ водителей транспортных средств и тракторной техники. Она проводится для повышения конкурентоспособности на рынке труда для работников и самозанятых лиц (работающих пенсионеров тоже).

Обучение бесплатное, оно проводится в рамках мероприятий по пожизненному образованию проекта Фонда оздоровления Европейского союза (ЕС) "совершенствование навыков у взрослых".

ГАЗ указывает: для освоения образовательных программ водителей транспортных средств планируется привлечь до 360 соискателей, для тракторной техники — 400.

Кто может подать заявку

Для участия в программе есть общие условия — соискатели (работающие и самозанятые лица) должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев:

их образование и навыки недостаточны для конкурентоспособности на рынке труда (если такова личная оценка работающего);

возраст 50 лет и старше;

имеется установленная или прогнозируемая инвалидность.

Однако для обучения вождению авто или трактора нужно дополнительно соответствовать еще хотя бы одному из критериев этих целевых групп:

работать по простым профессиям в соответствии с 9–й основной группой Классификатора профессий;

не иметь профессиональной квалификации;

необходимость обучения будет подтверждена работодателем.

Водителям предлагается 40 программ

Соискателям на портале ГАЗ www.nva.gov предлагается четыре десятка бесплатных программ для обучения, реальная цена которых от 1000 до 1550 евро. Ознакомиться с ними можно в разделе "Обучение для работающих по найму лиц (обучение на протяжении всей жизни)— Обучение водителей"\Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība)–Transportlīdzekļu vadītāju mācības.

Можно, к примеру, получить права водителя категории С (с ранее полученной категорией В), права категории D (с ранее полученной категорией С1) и др.

Там же приводится список учебных заведений. Однако ГАЗ указывает: если, ознакомившись с предложениями, вы не нашли подходящего на конкретной выбранной административной территории, то можно самостоятельно выбрать учебное заведение (договориться об обучении) и предложить его ГАЗ для включения в перечень предложений.

Как подать заявку

Подать заявки можно на сайте Госагентства занятости www.nva.gov.lv в разделе "Обучение для работающих по найму лиц (обучение на протяжении всей жизни)"/ Mācības nodarbinātām personām (mūžizglītība).

Там же имеются анкеты, которые соискателям необходимо для начала заполнить.

После оценки заявки участнику будет выдан ваучер на обучение (путем отправки в электронном виде или получения его лично в филиале ГАЗ).

Куда обращаться с вопросами: справочный телефон +371 80200206, электронная почта pasts@nva.gov.lv, адрес: ул. Кришьяна Валдемара, 38 к–1, Рига, LV–1010.

Rīgas satiksme также предлагает обучение

Всех, кто задумывается о том, чтобы стать водителями автобусов, в том числе и тех, кто еще не прошел обучение на категорию D, приглашает рижский муниципальный перевозчик Rīgas satiksme.

Что, в частности, предлагают новичкам:

оплаченное обучение по категории D и коду 95;

стипендию во время учебы;

стабильную работу с социальными гарантиями.

Чтобы ознакомиться со спецификой труда, новичков приглашают на День открытых дверей, который состоится 13 августа в 14.00 в 7–м автобусном парке (ул. Вестиенас, 35).

"Будет возможность узнать, что такое повседневная жизнь водителя автобуса, встретиться с опытными водителями, заглянуть в жизнь компании и, конечно же, задать вопросы. Даже если категории D еще нет — не беда! Если вам не менее 23 лет и вы хотите учиться, мы возьмем на себя обучение и позаботимся об этом. В нашей команде на данный момент более 3400 профессионалов, и мы ждем новых коллег — как мужчин, так и женщин, ведь главное — желание учиться и работать!"

Заявки на участие в Дне открытых дверей принимаются до 10 августа. Форма заявки находится на портале www.rigassatiksme.lv.