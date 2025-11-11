Baltijas balss logotype
Кресла из кинотеатра Splendid Palace решили продать

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кресла из кинотеатра Splendid Palace решили продать
ФОТО: LETA

Муниципальное ООО Rīgas nami выставило на аукцион 210 использованных кресел из кинотеатра Splendid Palace со встроенными устройствами синхронного перевода, свидетельствует объявление в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Начальная цена за комплект стационарных кресел зала составляет 2000 евро, шаг аукциона — 100 евро.

Кресла произведены испанской компанией Ezcaray International. В каждую пару кресел встроено подключение к системе перевода с несколькими языковыми каналами.

Система перевода и звуковое оборудование включают аналоговый аудиомикшер Soundcraft Spirit E6 с шестью моно- и двумя стереоканалами, профессиональный усилитель QSC ISA750, а также компоненты от Soundcraft Electronics.

Электронный аукцион проходит на платформе izsoles.ta.gov.lv, он начался 7 ноября и завершится 27 ноября.

В аукционе могут участвовать как физические, так и юридические лица. Ознакомиться с креслами можно, связавшись с руководителем кинотеатра Splendid Palace — Илдзе Эглиней.

#кинотеатр
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    11-го ноября

    Чтобы не было русского перевода

