Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Зарплата раба…» Очередной случай, когда оплата труда вызвала недоумение
ФОТО: pixabay

Уже много писалось о самых разных ситуациях, когда труд человека оценивается недостаточно. На этот раз широкую огласку получила публикация Лиги, которая поделилась в соцсетях объявлением о вакансии главного библиотекаря с неожиданно низкой зарплатой, пишет LA.LV.

Лига опубликовала в платформе Threads снимок, на котором видно, что в Лимбажском крае ищут главного библиотекаря. Предлагаемая месячная зарплата — 984 евро. С иронией она подписала: «Такое заманчивое предложение».

В комментариях царит грустное настроение — предложенная зарплата с учётом требований вызывает недоумение. «Получается 786,16 € на руки. Ничего особенного. В месяц 300 € уходит на еду, ещё ведь аренда и коммуналка. Может, в Лимбажи дешёвое жильё?» — делится подсчётами Диана.

Соотношение зарплаты и требований настолько удручающее, что, например, для Лиене это повлияло на выбор профессии. Если раньше она хотела стать библиотекарем, то, изучив рынок труда и стоимость учёбы, быстро передумала.

Другие тоже высказываются:

  • «Недавно мне многие пытались доказать, что зарплата такого уровня — это ещё хорошо для Латвии. Может, 20 лет назад это было хорошо, но сегодня это копейки».
  • «А ещё ведь нужно учиться на библиотекаря, а обучение тоже стоит денег».
  • «Меня поражают такие вакансии. Такая зарплата… А требования? Желателен опыт в муниципальных учреждениях, управление проектами и — главное — высшее образование! За такую оплату? Печально…»
  • «Вакансия для пенсионера, чтобы был дополнительный доход».
  • «К сожалению, у нас в стране зарплаты — это грусть, которая вызывает только слёзы».
  • «Поэтому-то вакансия и свободна».
  • «Хорошая зарплата — на неделю хватит пожить».
  • «Зарплата раба, надеюсь, никто не откликнется».

LA.LV

  • mk
    mihails kozlovskis
    11-го ноября

    700 р им мало у менч друг инвалид работает курьером разносит по домам рекламму магазинов в своем раене в риге ему обещали 200 евро потом оказалось ,что это за весь раен а он может только пол раена со своим сдоровьем обойти и ему стали платить только 30 евро ему стало плохо и он стал обходить только пол своего участка ему все равно 30 платили только сей час стали 50евро платить причем условия сам платишь налог как за микропредприятие получается каждый третий месяц работаешь на налоговую он не уходит только из за стажа .

    7
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    11-го ноября

    Латыши возмущаются что им мало платят за диплом о ненужном высшем образовании и непыльную работу в теплом помещении? Сколько получают таджики, узбеки на стройках, белых господ, не беспокоит ибо это унтерменши?

    26
    10
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го ноября

    Автору данной статьи:" Вы дурак!". Почитайте историю, раздел *рабовладельческий строй".

    3
    9
  • Л
    Латтоптун
    11-го ноября

    Как знать- как знать... Всё зависит от того, какие обязанности и как часто нужно выходить на работу. Во многих учреждениях Латвии, до сих пор, как и при коронавирусе, люди " работают удалённо". А по- просту говоря- не выходят на работу, а зарплату получают. И таких полно. Взять хотя бы депутатов в сейме. На заседаниях- сплошные пустые кресла, а денежки получают . Да и ещё много где ( банки, профсоюзные работники...). Если учесть, что в библиотеку люди в очереди не стоят, мягко говоря, то работка эта не пыльная и " руководить библиотекой" можно как из дома, так и с курорта Египта.

    16
    2
  • А
    Антимонетарист
    11-го ноября

    И чё все ноют! Не нравится зарплата? Так иди на другую работу! Между прочим, есть категория людей которым всё равно какая будет зарплата. Им дадут на руки только 316 евро! Да они жалуются, обманывают государство работаая за деньги в конвертах, но у них нет выбора! Вот это я понимаю рабское положение!

    15
    9
Видео