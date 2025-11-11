Уже много писалось о самых разных ситуациях, когда труд человека оценивается недостаточно. На этот раз широкую огласку получила публикация Лиги, которая поделилась в соцсетях объявлением о вакансии главного библиотекаря с неожиданно низкой зарплатой, пишет LA.LV.

Лига опубликовала в платформе Threads снимок, на котором видно, что в Лимбажском крае ищут главного библиотекаря. Предлагаемая месячная зарплата — 984 евро. С иронией она подписала: «Такое заманчивое предложение».

В комментариях царит грустное настроение — предложенная зарплата с учётом требований вызывает недоумение. «Получается 786,16 € на руки. Ничего особенного. В месяц 300 € уходит на еду, ещё ведь аренда и коммуналка. Может, в Лимбажи дешёвое жильё?» — делится подсчётами Диана.

Соотношение зарплаты и требований настолько удручающее, что, например, для Лиене это повлияло на выбор профессии. Если раньше она хотела стать библиотекарем, то, изучив рынок труда и стоимость учёбы, быстро передумала.

Другие тоже высказываются:

«Недавно мне многие пытались доказать, что зарплата такого уровня — это ещё хорошо для Латвии. Может, 20 лет назад это было хорошо, но сегодня это копейки».

«А ещё ведь нужно учиться на библиотекаря, а обучение тоже стоит денег».

«Меня поражают такие вакансии. Такая зарплата… А требования? Желателен опыт в муниципальных учреждениях, управление проектами и — главное — высшее образование! За такую оплату? Печально…»

«Вакансия для пенсионера, чтобы был дополнительный доход».

«К сожалению, у нас в стране зарплаты — это грусть, которая вызывает только слёзы».

«Поэтому-то вакансия и свободна».

«Хорошая зарплата — на неделю хватит пожить».

«Зарплата раба, надеюсь, никто не откликнется».

LA.LV