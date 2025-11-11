Опрос, проведённый международной исследовательской и технологической компанией “Gemius”, показал, что большинство населения (26%) пока не определилось с выбором.

В свою очередь из тех, кто выбор сделал, наибольшую поддержку среди кандидатов на пост премьер-министра получил Айнарс Шлeсерс (партия “Латвия на первом месте”), за ним следует Эвика Силиня (“Новое Единство”).

Согласно данным опроса, 11,4% интернет-пользователей Латвии хотели бы видеть премьером Шлeсерса, 10,8% проголосовали бы за Силиню, а 10,5% выбрали вариант «другой». Среди тех, кто указал “другой кандидат”, чаще всего назывались Айварс Лембергс, Улдис Пиленс, Имантс Ланцманис и Эдгарс Ринкевичс.

26% респондентов заявили, что не имеют мнения относительно следующего премьер-министра.

На вопрос о том, за какую партию они проголосовали бы, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, 15,3% опрошенных выбрали бы “Национальное объединение”, 13,6% — “Новое Единство”, а 12,7% — “Прогрессивных”. Партию “Латвия на первом месте” поддержали бы 10,7% респондентов, а политическое движение “Без партий” — 8,8%.

Опрос проводился с 31 октября по 6 ноября, в нём приняли участие 1410 интернет-пользователей Латвии. Исследование осуществлялось с помощью онлайн-опроса gemiusAdHoc, основанного на всплывающих анкетах, которые показывались случайно выбранным пользователям. Полученные данные были равномерно распределены по возрасту и языку, используемому в семье.