Будет ли на Новый год транспорт в Риге бесплатным и как передвигаться в праздничную ночь 0 730

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
LETA
Изображение к статье: Будет ли на Новый год транспорт в Риге бесплатным и как передвигаться в праздничную ночь

31 декабря и 1 января пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом Риги бесплатно, кроме того, в новогоднюю ночь введены дополнительные рейсы автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили в ООО "Rīgas satiksme".

31 декабря и 1 января поездки в общественном транспорте пассажирам регистрировать не нужно.

В ночь с 31 декабря на 1 января в период с 0:30 до 2:15 на ряде маршрутов введены дополнительные рейсы: на автобусных маршрутах номер 3, объединенном маршруте номер 12, на маршрутах номер 23, 26, 24, 25, 37, 51 и 53, на трамвайных маршрутах номер 1, 5, 7, 11 и на троллейбусных маршрутах номер 4, 9, 15, 17 и 18.

Муниципальными платными автостоянками, которые обслуживает "Rīgas satiksme", 31 декабря и 1 января также можно пользоваться бесплатно, за исключением подземной стоянки на улице Валдемара, 5a.

В пятницу, 2 января, общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

#Рига #транспорт #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

