«Можно ли такие деньги легализовать, если частично возможно доказать, что они были найдены? Каким официальным способом можно легализовать эти средства, если владельца, потерявшего деньги, найти не удаётся или он не заявляется? Если владелец не объявится, кому в итоге принадлежат деньги — нашедшему или государству?»

Отвечает Санта Блумберга-Шведе, LVportals:

«Если найдена вещь, владелец которой неизвестен, необходимо обратиться в полицию и сообщить о находке. Согласно статье 945 Гражданского закона, если нашедший не знает, кто утратил вещь, он обязан в течение недели со дня находки уведомить об этом местную полицию.

В обязанности полиции входит обеспечение сохранности переданных ей найденных вещей, а также найденных документов до принятия дальнейшего решения. В компетенцию полиции также входит определение дальнейшей судьбы найденного имущества (статья 12 закона «О полиции»), в том числе:

• передача имущества в Службу государственных доходов, если в течение шести месяцев со дня публикации объявления на официальном сайте полиции не установлен владелец найденной вещи и нашедший отказывается принять её в свою собственность;

• уничтожение найденного имущества, не имеющего ценности, непригодного к использованию, запрещённого к обороту законом или опасного для окружающей среды.

Статья 948 Гражданского закона предусматривает, что, если нашедший при передаче вещи владельцу потребовал вознаграждение, его размер определяется судом, но не может превышать одну треть стоимости найденной вещи за вычетом расходов, если только потерявший не пообещал большую сумму или стороны не договорились добровольно.

В соответствии со статьёй 949 Гражданского закона, если в течение шести месяцев со дня объявления полиции владелец не объявится, найденная вещь или вырученные от её продажи средства переходят в собственность нашедшего, при этом на него возлагаются расходы по хранению и другие связанные затраты.