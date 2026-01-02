Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Можно ли оставить себе найденные 5000 евро: что говорит латвийское законодательство 2 4123

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
grani.lv
Изображение к статье: Можно ли оставить себе найденные 5000 евро: что говорит латвийское законодательство
ФОТО: pixabay

«Можно ли такие деньги легализовать, если частично возможно доказать, что они были найдены? Каким официальным способом можно легализовать эти средства, если владельца, потерявшего деньги, найти не удаётся или он не заявляется? Если владелец не объявится, кому в итоге принадлежат деньги — нашедшему или государству?»

Отвечает Санта Блумберга-Шведе, LVportals:

«Если найдена вещь, владелец которой неизвестен, необходимо обратиться в полицию и сообщить о находке. Согласно статье 945 Гражданского закона, если нашедший не знает, кто утратил вещь, он обязан в течение недели со дня находки уведомить об этом местную полицию.

В обязанности полиции входит обеспечение сохранности переданных ей найденных вещей, а также найденных документов до принятия дальнейшего решения. В компетенцию полиции также входит определение дальнейшей судьбы найденного имущества (статья 12 закона «О полиции»), в том числе:

• передача имущества в Службу государственных доходов, если в течение шести месяцев со дня публикации объявления на официальном сайте полиции не установлен владелец найденной вещи и нашедший отказывается принять её в свою собственность;

• уничтожение найденного имущества, не имеющего ценности, непригодного к использованию, запрещённого к обороту законом или опасного для окружающей среды.

Статья 948 Гражданского закона предусматривает, что, если нашедший при передаче вещи владельцу потребовал вознаграждение, его размер определяется судом, но не может превышать одну треть стоимости найденной вещи за вычетом расходов, если только потерявший не пообещал большую сумму или стороны не договорились добровольно.

В соответствии со статьёй 949 Гражданского закона, если в течение шести месяцев со дня объявления полиции владелец не объявится, найденная вещь или вырученные от её продажи средства переходят в собственность нашедшего, при этом на него возлагаются расходы по хранению и другие связанные затраты.

Читайте нас также:
#полиция #деньги
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
3
1
1
0
2

Оставить комментарий

(2)
  • АС
    Андрей Сергеевич
    3-го января

    Законы, да существуют, но на деле много делается не по закону, потому что нет доверия к исполнительной власти! Вероятность что нашедший деньги отнесет в полицию ничтожна мала!

    1
    0
  • A
    Aleks
    2-го января

    Найденные 5000 евро будут признаны в полиции особо опасными для окружающей среды и торжественно сожжены . 😀😀😀 Так обычно бывает,сигаретами,алкоголем и даже героином,если бы его заметили в Латвии.😂

    56
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мы выслеживали запускателей салюта по Москве!» Жители Риги бдительно встретили Новый год
Изображение к статье: Латвию еще больше завалит снегом - синоптики предупредили жителей
Изображение к статье: «Что вы дарите?» Половина жителей Латвии недовольны полученными подарками
Изображение к статье: В Латвии туристы задерживаются дольше, чем в чем в Литве и Эстонии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных
Изображение к статье: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола: хотите меня уволить?
Спорт
Изображение к статье: Почему лососевые рыбы умирают после нереста и возможно ли это предотвратить
В мире животных
Изображение к статье: Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler
Спорт
Изображение к статье: Почему фрукты могут быть вредны, а сливочное масло — полезным
Еда и рецепты
В мире
Изображение к статье: Как собаки научились трогательно строить «грустные глазки»
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео