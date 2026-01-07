Baltijas balss logotype
В Службу гособороны пока записалась только половина необходимых добровольцев 2 570

Наша Латвия
Дата публикации: 07.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Службу гособороны пока записалась только половина необходимых добровольцев

Министерство обороны Латвии с ноября прошлого года по 14 января приглашало граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подать заявки на службу в вооруженных силах. Данные Министерства обороны показывают, что записалось чуть более половины необходимого числа молодых людей.

Если после окончания приема заявлений необходимое количество призывников не будет набрано, недостающие будут отобраны случайным образом в январе.

Как рассказал 20-летний Кристапс Вилкс, уроженец Баркавы в Мадонском крае, он рад, что выбор пал на него, и он служит в армии. Кристапс изучал географию в Латвийском университете и после первого курса был призван в армию на 11 месяцев. Сейчас, когда он отслужил почти половину своего срока, молодой человек признается, что немного сожалеет о том, что не пошел на службу добровольно, потому что тогда он беспокоился, сможет ли справиться с физическими нормативами.

"Сначала было трудно, но когда видишь свое развитие, приходит радость и чувство удовлетворения", - сказал Кристапс.

В июльском призыве Национальным вооруженным силам нужно набрать 1470 молодых людей, а до 700 молодых людей могут добровольно поступить на пятилетнюю службу в Земессардзе. Как сообщила представитель Минобороны Айя Фрейберга, у добровольцев есть ряд преимуществ, например, возможность бесплатно учиться в вузе или колледже по окончании службы и более значительная сумма компенсации.

Читайте нас также:
#министерство обороны #Латвия #молодежь #компенсация #призыв #обучение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • lo gos
    lo gos
    7-го января

    бессмысленное расходование ресурсов , что не принесет желаемого результата

    10
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    7-го января

    Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нём.

    2
    1

Видео