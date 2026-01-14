Латвия в 2026 году заняла 7-е место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда разрешен въезд без визы, следует из списка, составленного Henley & Partners.

По сравнению с 2025-м Латвия поднялась на три позиции, разделив 7-е место с Австралией, Лихтенштейном и Великобританией. Гражданам этих стран доступны 183 безвизовых направлений, отмечают составители рейтинга.

Всего было изучено 227 направлений. Это значит, что латвийцев без визы не спускают в 44 страны. Есть над чем поработать МИДу под руководством Байбы Бражи.

Что касается паспортов неграждан Латвии, то про них Henley & Partners ничего не пишет - то ли не знают, то ли стыдливо умалчивают.

Всегда интересно сравнение с соседями. Эстония расположилась на 6-м месте – ее граждан пускают без виз в 183 страны. В свою очередь Литва находится на 8-м месте – 181 страна не требуют визу с приезжающих литовцев.

Россиян пускают без виз в 113 стран, белорусов - в 79.

На первой позиции второй год подряд находится Сингапур, гражданам этого государства доступно посещение 192 стран без визы, в конце списка — Афганистан с 24 такими направлениями.

Результаты демонстрируют «масштабы глобального неравенства» в мобильности людей, отмечают составители рейтинга. Они указывают, что, если в 2006 году Афганистан отставал от тогдашнего лидера — США — на 118 стран, то в 2026-м — уже на 168.

«Хотя рекордное количество паспортов сейчас сосредоточено в верхней части рейтинга, те, что находятся внизу, остаются все более изолированными, это подчеркивает расширяющийся глобальный разрыв в мобильности», — отмечается в пресс-релизе.

В десятку (многие позиции занимают сразу несколько государств) рейтинга входят Япония и Южная Корея, ОАЭ, большая часть стран Евросоюза, Великобритания и США.

В конце списка, кроме главного антилидера Афганистана (24), — Сирия (26), Ирак (29), Йемен (31), Пакистан (31) и Сомали 933).