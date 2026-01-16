В 2025 году из Рижского роддома домой отправились 3722 новорожденных, из них 1959 мальчиков и 1763 девочки. Прошедший год был богат и на особые события — в роддоме появились на свет 66 пар близнецов, а также тройня, родившаяся 21 марта.

Почти пятая часть семей (19,8%) встретила третьего, четвертого, пятого, шестого или даже седьмого ребенка.

Самым “урожайным” месяцем года стал июль — 366 новорожденных, а самым “богатым” днем — 21 августа, когда родились 22 ребенка.

Количество родов за последние четыре года показывает стабильную пропорцию — около 65% рожениц составляют рижанки:

в 2022 году — 5083 родов, в том числе 3309 рижанок; в 2023 году — 4445 родов, в том числе 2874 рижанки; в 2024 году — 3922 родов, в том числе 2541 рижанка; в 2025 году — 3690 родов, в том числе 2399 рижанок.

Эти данные подтверждают, что Рижский роддом по-прежнему остается главным местом, где семьи встречают рождение своих детей.

Статистика показывает, что в Рижском роддоме детей родили женщины более чем 40 разных национальностей. Например, в 2012 году их было 42, в 2019 году — 47, в 2025 году — 44. Многие национальности представлены одной или несколькими роженицами, а некоторые — двумя или тремя женщинами (нигерийка, турчанка, сербка, немка, филиппинки, датчанки и др.). По сравнению с 2012 и 2019 годами, когда в роддоме рожали три женщины индийской национальности, в прошлом году ребенка родили уже 20 представительниц этой общины.

Самую большую долю рожениц по-прежнему составили латышки: в 2012 году — 57%, в 2019 году — 65%, в 2025 году — 75%. В 2025 году также родились 100 украинских детей, а с начала войны в роддоме появились на свет уже 364 малыша из украинских семей.