Служба в армии становится все популярнее: вузам может не хватить бюджетных мест 0 388

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: Служба в армии становится все популярнее: вузам может не хватить бюджетных мест

С увеличением числа людей, которые добровольно подают заявки на Службу гособороны (VAD), в будущем может возникнуть дополнительная нагрузка на государственные высшие учебные заведения, которым придется принимать прошедших службу в бюджетные программы. Об этом в интервью Latvijas Radio заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, на июльский призыв этого года на 1470 мест в VAD подали заявки 1560 добровольцев. Теоретически это означает, что при условии пригодности всех добровольцев к службе проводить обязательный призыв по жребию не потребовалось бы. Однако практика показывает, что до трети добровольцев признаются непригодными по состоянию здоровья, поэтому, как и в этот раз, 21 января, вероятно, придется дополнительно призвать по принципу случайного отбора еще несколько сотен человек из числа тех, кто сам не подавал заявку, пояснил министр.

Спрудс подтвердил, что число добровольцев, желающих служить в VAD, устойчиво растет — по сравнению с прошлым годом оно даже удвоилось.

«Добровольцы действительно проявляют интерес, есть молодежь, готовая активно участвовать, и мы можем по праву гордиться теми молодыми людьми, которые готовы пройти эту службу. Я, безусловно, призываю продолжать в том же духе», — отметил политик. В то же время он признал, что при сохранении высокой активности добровольцев может усилиться давление на государственные вузы и систему высшего образования в целом, поскольку именно бесплатное обучение для многих является главным мотивом поступления на службу в VAD.

«Сейчас все идет достаточно гладко, но мы понимаем, что с ростом численности эти вызовы появляются и усиливаются», — сказал Спрудс.

Отвечая на вопрос, предпринимаются ли уже сейчас превентивные шаги для решения этой потенциальной проблемы, министр сообщил, что «оценка находится в процессе». Например, рассматривается возможность финансового вклада оборонной отрасли в систему высшего образования.

При этом Спрудс подчеркнул, что не следует вводить новые системы до тех пор, пока не станет ясно, является ли рост числа добровольцев устойчивой долгосрочной тенденцией.

#образование #молодежь #призыв #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
