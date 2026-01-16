Baltijas balss logotype
Шведы привезут в Латвию артиллерийскую установку, способную дострелить от Риги до Юрмалы 8 1520

Наша Латвия
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шведы привезут в Латвию артиллерийскую установку, способную дострелить от Риги до Юрмалы
ФОТО: dreamstime

Швеция планирует в этом году разместить в Латвии первые колесные артиллерийские системы Archer, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, который в пятницу в Риге встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом, сообщили в минобороны ЛР.

Два министра подписали дорожную карту по укреплению оборонного сотрудничества между Латвией и Швецией.

Archer — это самоходная артиллерийская установка (САУ), смонтированная на колесном шасси, известная своей высокой скорострельностью, точностью и автоматизацией, используемая Швецией и Украиной. Английское слово "Archer" переводится как «лучник».

Калибр САУ Archer – 155 мм, дальность стрельбы – 30-60 км, скорость стрельбы – 1 выстрел за 7,5 с ( по разным траекториям), 20 выстрелов за 2,5 мин.

Гаубица, стоимость которой составляет около 4 млн евро, создана на базе шасси Volvo A30D 6x6, производится ею с 2013 года.

Версия 8x8 является базой для новой модификации системы, поскольку 6x6 больше не производится. В новой версии 8x8 предусмотрено большее количество боеприпасов и внесен ряд других изменений. Обе системы полностью автономны.

После получения Латвией систем 8x8 установки 6x6 будут возвращены Швеции. Конкретные расходы и количество САУ министерство не комментирует.

#Швеция #Латвия #безопасность #оборона
Оставить комментарий

(8)
  • АП
    Алексей Попович
    16-го января

    Зачем Риге стрелять по Юрмале? =)

    35
    1
  • lo gos
    lo gos
    16-го января

    артиллерия России стреляет на 400 км

    24
    4
  • С
    Сарказм
    lo gos
    16-го января

    Это у тебя в мозге моча стреляет на 400 км:)) Ствольная артиллерия такого калибра обычными снарядами дальше, чем на 40 км стрелять не сопосбна просто физически (при применении управляемых - 60-80). При этом НАТОвский калибр стреляет чуть дальше (у них калибр 155 мм, а у совкового 152 мм). Про точность, скорострельность и скорость развертывания и сравнивать нечего, рашнвундервафли проигрывают в одну калитку, и не только Арчерам.

    1
    14
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    16-го января

    Ну хоть что стоящее, то кроме старого мусора приволокли.🙄

    14
    3
  • С
    Сарказм
    Волченька Просто Волченька!
    16-го января

    Ну вообще эти Арчеры считаются наиболее технологически совершенным артиллерийским орудием в мире на сегодняшний момент. Так что да, можно сказать, что стоящее...

    5
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    Волченька Просто Волченька!
    16-го января

    Ну хоть "Лучников" завезли, а не луки со стрелами...

    9
    1
  • bt
    bory tschist
    16-го января

    ... о чем бы сейчас халявное латвийскoe правительство думалo – если бы не было Швеции ?

    7
    8
  • Е
    Ехидный
    16-го января

    чевой-то не понял - Рига с Юрмалой воевать собралась ??? бей своих чтобы чужие боялись ???

    42
    1
Читать все комментарии

