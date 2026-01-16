Швеция планирует в этом году разместить в Латвии первые колесные артиллерийские системы Archer, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, который в пятницу в Риге встретился с министром обороны Андрисом Спрудсом, сообщили в минобороны ЛР.

Два министра подписали дорожную карту по укреплению оборонного сотрудничества между Латвией и Швецией.

Archer — это самоходная артиллерийская установка (САУ), смонтированная на колесном шасси, известная своей высокой скорострельностью, точностью и автоматизацией, используемая Швецией и Украиной. Английское слово "Archer" переводится как «лучник».

Калибр САУ Archer – 155 мм, дальность стрельбы – 30-60 км, скорость стрельбы – 1 выстрел за 7,5 с ( по разным траекториям), 20 выстрелов за 2,5 мин.

Гаубица, стоимость которой составляет около 4 млн евро, создана на базе шасси Volvo A30D 6x6, производится ею с 2013 года.

Версия 8x8 является базой для новой модификации системы, поскольку 6x6 больше не производится. В новой версии 8x8 предусмотрено большее количество боеприпасов и внесен ряд других изменений. Обе системы полностью автономны.

После получения Латвией систем 8x8 установки 6x6 будут возвращены Швеции. Конкретные расходы и количество САУ министерство не комментирует.