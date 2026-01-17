Baltijas balss logotype
Без латышской среды язык не приживается: выводы после трёх лет реформы

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
LETA
Изображение к статье: Без латышской среды язык не приживается: выводы после трёх лет реформы
ФОТО: LETA

В этом учебном году абсолютно все школьники учатся только на латышском языке, заключительный этап перехода к обучению только на государственном языке завершится весной, и ответственные органы признают, что некоторые школы все еще испытывают трудности с этим, пишут общественные СМИ.

На состоявшейся в пятницу крупной конференции поделились своим опытом школы и самоуправления, которые уже несколько лет участвуют в специальной программе сотрудничества между латышскими и бывшими школами национальных меньшинств, чей опыт может помочь и другим школам. Урок, извлеченный в процессе перехода, заключается в том, что для успешного освоения языка очень важна латышская среда, то есть как часто ребенок использует латышский язык вне школьных уроков.

"Дети изучают латышский язык на уроках, и это совершенно правильно. Однако очень важно и то, какая языковая среда их окружает. А эта языковая среда во многом формируется местом жительства детей, обществом. И иногда такого общества, говорящего на латышском языке, вокруг них нет".

Есть мероприятия и виды деятельности, которые неформально стимулируют возможность говорить на латышском языке и тем самым улучшают его усвоение, сказала руководитель представительства Британского совета в Латвии Зане Матесовича. В пилотном проекте Британского совета приняли участие 28 образовательных учреждений.

"И, конечно, мы прекрасно понимаем, что переход к единой школе за три года стал для всех нас большим вызовом. И процесс на этом не останавливается. Он требует дальнейших действий, в том числе создания более латышской среды в школах", - заявил Янис Пайдерс, государственный секретарь Министерства образования и науки.

#образование #школы #латышский язык
Оставить комментарий

(20)
  • AP
    Aladno Poh
    18-го января

    Надо было без истерики начинать с перевода детских садов на латышский язык. Не было бы стресса ни детям, ни родителям. с играми в детсадовском возрасте все усвоили бы весело и легко.

    15
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    Aladno Poh
    18-го января

    Тут тоже ситуация двоякая - можно сделать это по-человечески, а можно, как сейчас, приказом запретить воспитателю ясельной группы общаться с детьми на русском. Ребенку год-полтора, он и на родном-то не всё понимает, а воспитателю ЗАПРЕЩЕНО говорить на русском. Да за одно это весб наш Минобраз надо на копку каналов и уборку навоза отправлять...

    22
    1
  • 010725
    010725
    Aladno Poh
    18-го января

    Латышский язык русским детям зачем? Что за тайные знания можно получить только на нём?

    5
    1
  • IK
    IHOR KHARCHENKO
    17-го января

    Как быстро москальские боты тут нагадили.

    7
    78
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    IHOR KHARCHENKO
    17-го января

    Шо, херой, дристанул от фронта подальше?

    76
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    IHOR KHARCHENKO
    18-го января

    Слышь, сиделец харьковских... нет, не окопов - унитазов: русские тут жили, еще когда твои предки польскую сперму с физиономий вытирали. Не тебе, скакуасу, тут вякать - автомат в зубы и ридну нэньку защищать.

    13
    1
  • З
    Злой
    17-го января

    Валмерская продукция теперь без буквы V, всё, теперь товары этой фирмы я больше не покупаю.

    50
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    18-го января

    Баба с возу-кобыле легче

    2
    17
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го января

    Когда образование опущено на уровень плинтуса, русских детей пытаются опустить ниже плинтуса. Если это не апартеид с элементами геноцида - то уж и не знаю, как назвать...

    Отдельное спасибо тем учителям русских школ, которые бегут впереди паровоза и готовы мыть пятки Бабушке Шланга своими языками. Знавал одну такую училку литературы - когда училась в 40-й школе моя дочка она всё выдумывала идиотские задания (типа "опишите роман "Война и мир" глазами Ольги Бузовой") и старательно держала нос по ветру. Сейчас, когда русский язык и литература под запретом, продвинулась в завучи и ведет... театральное искусство! Так что не спешите отдавать своих детей в эту школу.

    109
    8
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    17-го января

    В классической гимназии такое же, я даже удивляюсь, как люди с русскими именами и фамилиями так способны переобуваться, неужели ничего из достоинства у них не осталось? Так ещё и русские родители жалуются на недостаточную латышизацию их детей!

    49
    2
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    17-го января

    А кормить Вы их и их семьи будете? Что Вы им предлагаете? У меня жена тоже учитель, и что ей замотаться в флаг РФ и гордо уйти из школы? Есть правила, которые спускает министерство и эти правила учителя обязаны выполнять, за это им платят зарплату. А вот родители могли бы и побеспокоиться, чему и как учат их детей, и высказать свое "фи" правителям. Но как то протестов не видно и не слышно, значит всех устраивает.

    23
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    18-го января

    Дед, что ваша жена преподаёт? Русский и литературу отменили - рискну предположить, что что-то более точное, чем гуманитарные науки. Так там особо идеологии не требуется - дважды два равно четыре хоть с Божьей помощью, хоть при коммунистах, хоть при нациках. А насчет родительского движения вы не правы - протесты против реформы были многотысячными, но нациков убеждать протестами, что мёртвому клизму делать. Поэтому мои внуки участя сейчас в другой стране на родном языке, и дочка получила высшее образование вдали от стен наших т.наз. "вузов". Да, тяжело и накладно - но образование я своим детям и внукам обеспечил вопреки чаяниям местных нациков. Чего и остальным родителям желаю.

    6
    2
  • 010725
    010725
    Мимо проходил
    18-го января

    @Дед репетиторство - вот альтернатива. В этом случае именно прежложение породит небывалый спрос. Вместе с детьми, родители которых заплатили денежку, почитать Пушкина вслух, да еще после латышского воляпюка. Золотое же дело.

    2
    2
  • З
    Злой
    17-го января

    Мои дети, внуки, правнуки и.д. всегда будут говорить на русском и в нашей семье будет только русская среда, всегда все наши поколения на выборах будут голосовать против латышских партий, это мы приняли пожизненно!

    172
    5
  • Д
    Добрый
    Злой
    18-го января

    Жизненное кредо-Я усруся,но не покорюся?Продолжай в таком же духе.

    2
    34
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    18-го января

    Ект, Добрый, это ваше искрнное "голодные, но свободные" - неужто не узнал? Так вас, болезных, от родного языка не отстраняли. Зря, получается?

    7
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го января

    "Дети изучают латышский язык на уроках, и это совершенно правильно". Правильно, значит по правилам. По каким, по Библейским или ещё по каким? Про это не сказано.

    84
    3
  • Д
    Дед
    17-го января

    Латышская школа, это геноцид 40% детей в Латвии!

    157
    5
  • З
    Злой
    Дед
    17-го января

    Точно!

    74
    3
  • 010725
    010725
    Дед
    17-го января

    Латышская школа - это геноцид 100% детей Латвии.

    93
    7
Читать все комментарии

