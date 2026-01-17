В этом учебном году абсолютно все школьники учатся только на латышском языке, заключительный этап перехода к обучению только на государственном языке завершится весной, и ответственные органы признают, что некоторые школы все еще испытывают трудности с этим, пишут общественные СМИ.

На состоявшейся в пятницу крупной конференции поделились своим опытом школы и самоуправления, которые уже несколько лет участвуют в специальной программе сотрудничества между латышскими и бывшими школами национальных меньшинств, чей опыт может помочь и другим школам. Урок, извлеченный в процессе перехода, заключается в том, что для успешного освоения языка очень важна латышская среда, то есть как часто ребенок использует латышский язык вне школьных уроков.

"Дети изучают латышский язык на уроках, и это совершенно правильно. Однако очень важно и то, какая языковая среда их окружает. А эта языковая среда во многом формируется местом жительства детей, обществом. И иногда такого общества, говорящего на латышском языке, вокруг них нет".

Есть мероприятия и виды деятельности, которые неформально стимулируют возможность говорить на латышском языке и тем самым улучшают его усвоение, сказала руководитель представительства Британского совета в Латвии Зане Матесовича. В пилотном проекте Британского совета приняли участие 28 образовательных учреждений.

"И, конечно, мы прекрасно понимаем, что переход к единой школе за три года стал для всех нас большим вызовом. И процесс на этом не останавливается. Он требует дальнейших действий, в том числе создания более латышской среды в школах", - заявил Янис Пайдерс, государственный секретарь Министерства образования и науки.