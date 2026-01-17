После дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьёзно пострадал троллейбус, предприятие «Rīgas satiksme» требует от его водителя возместить стоимость ремонта — более 11 тысяч евро. Это решение работодателя стало для женщины настоящим ударом, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Рижанка Лариса имеет около 16 лет стажа в профессии водителя троллейбуса. За годы работы в «Rīgas satiksme» она многое повидала и, казалось, уже ничто не может её удивить, но недавнее решение работодателя оштрафовать её счётом на более чем 11 тысяч евро буквально выбило землю из-под ног, рассказала Лариса в эфире передачи.

"Я — единственный работающий человек в семье с ребёнком! Для меня это очень большая сумма!" - говорит она.

Прошлым летом троллейбус, которым управляла Лариса, попал в ДТП: на Вантовом мосту он врезался в стоявшее там другое транспортное средство «Rīgas satiksme» — аварийную машину, припаркованную для проведения работ сотрудниками.

Троллейбус серьёзно пострадал в столкновении, однако сама Лариса и пассажиры остались невредимыми.

"Это был понедельник, я была после выходных, отдохнувшая. Я не помню этот момент. Сначала я подумала, что я заснула, потому что ты все время едешь-едешь, все происходит уже автоматически. Проверили камеры, начальство говорит: "Нет, ты не заснула". Для меня это какая-то мистика", - вспоминает Лариса.

Нетрезвой она тоже не была. То ли глаз затуманился, то ли задумалась. Она - опытный водитель.

Спустя некоторое время Комиссия по оценке убытков и материальной ответственности «Rīgas satiksme» приняла решение взыскать с Ларисы 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса.

"У препятствия на пути были включены мигающие сигналы. И не тормозя она просто въехала в стоящий аварийным автомобиль", - уточнила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

Она пояснила, что водителя решили наказать деньгами в назидание другим, потому что речь идет не только о "железе", но и о человеческих жизнях.

Как выяснилось, «Rīgas satiksme» не страхует свой парк общественного транспорта по полису KASKO. Для сравнения передача Bez Tabu опросила несколько других пассажирских перевозчиков — оказалось, что у них такой полис для транспортных средств имеется.

Лариса не считает себя невиновной, но не понимает, почему транспортные средства «Rīgas satiksme» не имеют страховки KASKO, а значит работа водителей не застрахована. Однако Байба Барташевича-Фелдмане напомнила, что KASKO не защищает водителей, а наоборот страховая компания может обратиться к ним с требованием возместить расходы. Сама же «Rīgas satiksme» не покупает дорогую страховку, потому что сумма ремонтов за год обычно равна стоимости страховых полисов.

В профсоюзе посоветовали оспорить решение «Rīgas satiksme», отметив, что наказывать кого-либо в назидание другим - это какой-то советский принцип.

Сейчас в компании ждут заявления от Ларисы, чтобы определить, как, когда и сколько она сможет выплачивать за ремонт троллейбуса, который уже снова находится на улицах Риги.

В прошлом году комиссия «Rīgas satiksme» рассмотрела 150 случаев порчи имущества, в 20 случаях были взысканы деньги: не только за порчу транспортных средств, но и за порчу телефонов и компьютеров. Платили как водители, так и сотрудники администрации.

ТВ3