После аварии водителю троллейбуса Rīgas satiksme выставил шокирующий счёт на 11,4 тысячи евро

Наша Латвия
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: После аварии водителю троллейбуса Rīgas satiksme выставил шокирующий счёт на 11,4 тысячи евро
ФОТО: скриншот видео TV3

После дорожно-транспортного происшествия, в результате которого серьёзно пострадал троллейбус, предприятие «Rīgas satiksme» требует от его водителя возместить стоимость ремонта — более 11 тысяч евро. Это решение работодателя стало для женщины настоящим ударом, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Рижанка Лариса имеет около 16 лет стажа в профессии водителя троллейбуса. За годы работы в «Rīgas satiksme» она многое повидала и, казалось, уже ничто не может её удивить, но недавнее решение работодателя оштрафовать её счётом на более чем 11 тысяч евро буквально выбило землю из-под ног, рассказала Лариса в эфире передачи.

"Я — единственный работающий человек в семье с ребёнком! Для меня это очень большая сумма!" - говорит она.

Прошлым летом троллейбус, которым управляла Лариса, попал в ДТП: на Вантовом мосту он врезался в стоявшее там другое транспортное средство «Rīgas satiksme» — аварийную машину, припаркованную для проведения работ сотрудниками.

af80-696a87a355d53.jpg

Троллейбус серьёзно пострадал в столкновении, однако сама Лариса и пассажиры остались невредимыми.

"Это был понедельник, я была после выходных, отдохнувшая. Я не помню этот момент. Сначала я подумала, что я заснула, потому что ты все время едешь-едешь, все происходит уже автоматически. Проверили камеры, начальство говорит: "Нет, ты не заснула". Для меня это какая-то мистика", - вспоминает Лариса.

Нетрезвой она тоже не была. То ли глаз затуманился, то ли задумалась. Она - опытный водитель.

Спустя некоторое время Комиссия по оценке убытков и материальной ответственности «Rīgas satiksme» приняла решение взыскать с Ларисы 11 383,52 евро за ремонт троллейбуса.

"У препятствия на пути были включены мигающие сигналы. И не тормозя она просто въехала в стоящий аварийным автомобиль", - уточнила представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

Она пояснила, что водителя решили наказать деньгами в назидание другим, потому что речь идет не только о "железе", но и о человеческих жизнях.

Как выяснилось, «Rīgas satiksme» не страхует свой парк общественного транспорта по полису KASKO. Для сравнения передача Bez Tabu опросила несколько других пассажирских перевозчиков — оказалось, что у них такой полис для транспортных средств имеется.

Лариса не считает себя невиновной, но не понимает, почему транспортные средства «Rīgas satiksme» не имеют страховки KASKO, а значит работа водителей не застрахована. Однако Байба Барташевича-Фелдмане напомнила, что KASKO не защищает водителей, а наоборот страховая компания может обратиться к ним с требованием возместить расходы. Сама же «Rīgas satiksme» не покупает дорогую страховку, потому что сумма ремонтов за год обычно равна стоимости страховых полисов.

В профсоюзе посоветовали оспорить решение «Rīgas satiksme», отметив, что наказывать кого-либо в назидание другим - это какой-то советский принцип.

Сейчас в компании ждут заявления от Ларисы, чтобы определить, как, когда и сколько она сможет выплачивать за ремонт троллейбуса, который уже снова находится на улицах Риги.

В прошлом году комиссия «Rīgas satiksme» рассмотрела 150 случаев порчи имущества, в 20 случаях были взысканы деньги: не только за порчу транспортных средств, но и за порчу телефонов и компьютеров. Платили как водители, так и сотрудники администрации.

ТВ3

#ремонт #страхование #транспорт #ДТП #компенсация #Ригас Сатиксме
(9)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Страховка должна оплачивать, а суд должен решать если её посадить или нет ,но работодатель может только уволить!!!

    11
    1
  • С
    Сарказм
    17-го января

    Афихеть... и много интеерсно у них работников-то останется, если они будут знать, что над каждым из них может повиснуть многтысячный штраф, который даже близко не покрывается той зп, которую они платят? Перевозчики вон в очереди стоят за водилами, мол, не хватает, говорят, да и условия труда в RS, насколько я слышал, вообще не шоколадные.

    21
    2
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Если бы она замоталась и 10 детей сбила? Кто бы оплачивал их лечение? Похороны ни дай боже, ни кто, поэтому перевозки без страховки должны быть запрещены!!!

    11
    1
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    В любой другой стране перевозка пассажиров или их рабочих ,без страховки просто запрещена!!!

    14
    1
  • G
    Galina
    17-го января

    Попробуйте Вы получить хоть копейку от Rīgas satiksme! В один прекрасный воскресный день, в результате резкого торможения автобуса: перелом копчика, порванная связка правой руки и другие травмы. Оказывается, что водитель ДОЛЖЕН БЫЛ ОСТАНОВИТЬ АВТОБУС И ВЫЗВАТЬ ПОЛИЦИЮ, так как падение пассажира в автобусе - это ДТП. Поэтому Rīgas satiksme послали меня куда подальше.

    15
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го января

    Если предлагаемые условия работы в Rīgas satiksme не соответствуют ни ожиданиям, ни условиям, то зачем вообще с ними иметь дело? Может быть имеет смысл просто поискать работу в другом месте?

    61
    5
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    17-го января

    Люди думают что работают в госструктуре и это надёжно. Реально надо согласно заповеди на чёрный день откладывать 10%, поскольку ж.опа может накрыть любого

    33
    4
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    17-го января

    И ещё, все правила со стороны аварийной бригады были соблюдены, ссылки на каких-то инопланетян, которые стёрли память и затуманили мозги не уместны может надо проверять здоровье не 1 раз в 2 года, а 1 раз в полгода и барабашки исчезнут!

    10
    10
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    17-го января

    Ну, конечно, были бы другие предложения работы, человек только из любви к сатиксме работал там. Злому. Я думаю, что их как раз и проверяют перед каждой сменой, но это точно не убережет от внезапного ухудшения здоровья.

    29
    1
Читать все комментарии

